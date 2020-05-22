Колумбийские велогонщики надеются успеть приехать в Европу к Тур де Франс-2020

В связи с пандемией коронавируса правительство Колумбии объявило о запрете на международные полёты до 31 августа 2020 года. Старт Тур де Франс-2020 перенесён на 29 августа. Таким образом, Эгану Берналю, Наиро Кинтане, Ригоберто Урану и другим колумбийским велогонщикам понадобится специальное разрешение правительства страны для того, чтобы успеть приехать в Европу до старта французского Гранд-тура.

Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro), спортивный агент многих колумбийских велогонщиков, в интервью Cyclingnews сказал, что надеется на специальное разрешение для вылета в Европу. Как вариант, рассматривается вылет всех велогонщиков из Колумбии на частном самолёте.

Джузеппе Аккуардо: «Правительство Колумбии знает, что Эган, Наиро, Риго и другие гонщики должны участвовать в Тур де Франс и других гонках в Европе. Их выступление воодушевит страну во время пандемии. Так что, думаю, им дадут специальное разрешение на перелёт».

Президент федерации велоспорта Колумбии Маурисио Варгас (Mauricio Vargas) в интервью Associated Press сказал: «Мы связались с президентом Колумбии Иваном Дуке, а также министром транспорта Анхелой Марией Ороско и министром спорта Эрнесто Лусеной. Так что велогонщики смогут вовремя приехать в Европу и принять участие в гонках до Тур де Франс и других важных соревнований. Мы будем координировать вопрос перелёта с правительством Колумбии и командами. Проблем не будет».