Девять «Панцирей»: как Хафтар теряет российскую технику

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Global Look Press

Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара лишилась девяти зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Это стало одним из промежуточных итогов проводимой Правительством национального согласия военной операции «Вулкан гнева», которая началась еще в апреле. В ПНС заверяют, что будут жестко отвечать на попытки милитаризовать страну.

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Пресс-центр военной операции «Вулкан гнева», которую проводит в Ливии армия Правительства национального согласия (ПНС) страны, раскрыл географию уничтожения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Эти сведения были представлены в инфографике, которую опубликовало турецкое агентство Anadolu в Twitter.

Согласно обнародованной информации, в общей сложности ЛНА потеряла девять «Панцирей». В основном — в прибрежной зоне:

Два комплекса уничтожили 17 мая на авиабазе Аль-Ватия к юго-западу от Триполи, и еще один — 18 мая в прибрежном городе Сирт. Остальные шесть ЗРПК вывели из строя 20 мая: три возле города Тархуна в 80 км к югу от Триполи, один к югу от Сирта и еще один в районе Аль-Вишка.

Накануне о том, что в результате «Вулкана гнева» были уничтожены девять ЗРПК, сообщили в пресс-центре операции. В штабе отметили, что комплексы были уничтожены в течение четырех дней. Они принадлежали силам командующего ЛНА Халифы Хафтара.

Турецкое агентство Anadolu 20 мая в очередной раз сообщило, что армия ПНС уничтожила «Панцирь» российского производства. Удар по системе противовоздушной обороны (ПВО), поставленной ЛНА, нанес беспилотный летательный аппарат. По словам пресс-секретаря штаба операции ПНС «Вулкан гнева» Абдульмалика ал-Мадани, ЗРПК был уничтожен в районе города Тархуна.

За день до этого, 19 мая, в Telegram-канале WarJournal опубликовали видеозаписи того, как силы ПНС провозят «Панцирь-С1» по улицам Триполи. Эту технику оставили на авиабазе Аль-Ватия у Триполи, откуда ПНС выбили ЛНА.

До этого издание The Libya Observer сообщало, что по меньшей мере один «Панцирь» был передан ЛНА из ОАЭ несмотря на эмбарго на поставку оружия в Ливию, которое ввел Совет Безопасности ООН.

Турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на данные из конфиденциального доклада ООН писала, что за годы войны в Ливии Объединенные Арабские Эмираты передали армии Хафтара тяжелое вооружение, в частности «Панцири», на сумму $14,7 млн. Кроме того, ЛНА, по данным издания, получила южноафриканские вертолеты Super Puma на $15 млн, дроны собственного производства на $25 млн, беспилотники российского производства «Орлан-10» и китайские ударные дроны на общую сумму $2,1 млн. Помимо этого, ЛНА поставили различные ракеты, в том числе производства США, отмечали турецкие журналисты.

ЛНА фельдмаршала Хафтара 28 апреля объявила о том, что принимает управление страной. В организации подчеркнули, что прекращается действие достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование ПНС. Россия и Евросоюз выступили с критикой таких действий. Они призвали фельдмаршала Хафтара придерживаться прошлых договоренностей.

Вооруженные силы, лояльные ПНС и подконтрольные премьер-министру Ливии Фаизу Сараджу, начали воздушную операцию «Вулкан гнева» в апреле этого года. Она направлена против ЛНА. На пресс-конференции представитель ПНС Мухаммад Кануну заявил, что будет бить «железной рукой» тех, кто пытается милитаризовать страну.

Так, 7 апреля РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщило, что ПНС Ливии нанесло авиаудары по базе ан-Накиля ЛНА неподалеку от старого аэропорта Триполи.

Как отметил собеседник агентства, армия фельдмаршала Халифы Хафтара начала ответную операцию в небе над ливийской столицей. По его словам, цель этих действий — позиции вооруженных группировок и скопления их техники в Триполи.

Во время гражданской войны в 2011 году правившего Ливией с 1969 года Муаммара Каддафи свергли и убили. С тех пор в стране царит двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА. Халифа Хафтар с апреля 2019 года предпринимает попытки захватить Триполи.

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