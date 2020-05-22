Депутат Оксана Пушкина вылечилась от COVID-19

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина сообщила, что вылечилась от COVID-19 и возвращается из Центральной клинической больницы Москвы домой.

«С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям!», — написала Пушкина у себя в Instagram.

Она также поблагодарила за свое выздоровление врачей и всех тех, кто оказывал ей поддержку.

Ранее депутат сообщала, что переносит коронавирус бессимптомно, а компьютерная томография показала минимальные изменения в легких.

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