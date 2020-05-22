Опрос показал, что почти половина голосующей за ПСР молодёжи хочет жить за границей

Согласно опросу, проведённому Фондом социал-демократии (SODEV), 47,5% избирателей ПСР, которая правит страной с 2002 года, заявили, что были бы готовы жить за границей, если бы у них была такая возможность, пишет Duvar.

Около 74,4% основных избирателей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) заявили, что они готовы уехать. Вместе с тем примерно 60% проголосовавших за другие партии, включая союзника ПСР — Партию националистического движения (ПНД), также объявили о желании покинуть республику.

«Половина молодёжи, которая голосует за ПСР, хочет жить за границей, несмотря на то, что они уже 18 лет чувствуют безопасность правительства», — сказал глава SODEV Эртан Аксой.

Свобода является самой важной вещью для молодёжи в Турции, говорится в опросе, поскольку 68,3% молодых людей отдают приоритет открытому выражению своих мыслей, в то время как 52% заботятся о том, чтобы и другие могли это сделать.

Избиратели НРП проявили самую высокую чувствительность к свободам. Они также ставят религиозные ценности ниже в порядке приоритета, указывая на более светскую позицию.

«Такое восприятие молодёжи, которое сформировалось в Twitter, существует, но реальность совсем другая. Их социальные и личные приоритеты — это «свобода» и «проблема самовыражения»», — указал Аксой, добавив, что как приоритетность свобод, так и готовность жить за границей, могут быть обусловлены нынешней атмосферой Турции, в которой человека могут арестовать за то, что он делится твитом.

Кроме того, по данным опроса, 70% молодёжи экономически не независимы от своих семей, и указывают на то, что им не хватает экономических средств для выхода из «зоны семейного комфорта».

Около 65,3% избирателей ПСР заявили, что они живут со своими семьями, в то время как процентные показатели в остальных партиях составили 66,7% для избирателей НРП, 81,8% для прокурдской Демократической партии народов (ДПН), 75% для правой «Хорошей партии» и 57,1% для ПНД.

Вместе с тем, согласно опросу, молодёжь считает, что фаворитизм всё ещё присутствует при найме на работу. Примерно 79,3% участников опроса заявили, что они могут потерять работу из-за кого-то менее квалифицированного, если его связи окажутся лучше. Отметим также, что около 27,8% турецкой молодёжи считают, что университеты не дают того, что необходимо для поиска работы.

И наконец на вопрос, могут ли они свободно выражать свои мысли в социальных сетях, около 54,5% избирателей ДПН ответили, что не могут, и это соотношение составило 12,8% для избирателей НРП и 9,6% для молодых людей, голосующих за ПСР.