У МОЗ назвали 12 регіонів, які не готові до послаблення карантину: Волинь – серед них

Міністрество охорони здоров’я України оприлюднило список регіонів, які можуть впроваджувати другий етап послаблення карантину.

Проаналізували 3 показники, яким має відповідати регіон, аби могти послабити протиепідемічні заходи:

— інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) має становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення;

— завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має становити менше як 50 відсотків;

— середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу має становити більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів.

Всього поки не можуть послабити карантин 12 регіонів.

Станом на ранок 22 травня до послаблення карантину не готові:

— Київ

— Волинська область

— Дніпропетровська область

— Донецька область

— Закарпатська область

— Київська область

— Луганська область

— Миколаївська область

— Полтавська область

— Рівненська лбласть

— Хмельницька область

— Чернівецька область.

Показник інцидентності на Волині за останні 7 днів становить 15,81 на 100 тисяч населення (при можливому для послаблення карантину максимумі — 12). Завантаженість інфекційних ліжок 22,63% (для послаблення має бути менше 50%). Показник охоплення тестуванням — 13,11.