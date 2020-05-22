В больнице в Зеленодольске случился пожар, есть погибшие

В Зеленодольске в сосудистом отделении центральной районной больницы по адресу улица Гоголя, д. 1 случился пожар. Из здания эвакуировали 88 человек, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар случился в палате на первом этаже на площади 3 кв.м. Сообщение о пожаре поступило в 22.15. Открытое горение было ликвидировано в 22.31.

Причина пожара не сообщается. В МЧС указали, что ее установят дознаватели Госпожнадзора.

По информации телеграм-канала «112», пожар случился в отделении сосудистой хирургии. Погибли два человека. Еще четверо пострадали. О двух погибших также сообщают телеканал «Рен ТВ» и РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным информагентства, пострадали два человека.