Китай впервые не ставит цели по ВВП из-за коронавируса

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Ng Han Guan/Reuters

Власти Китая впервые за много десятилетий не ставят цели по росту ВВП страны из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рабочий доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

В текущем году Китай направит основные усилия на борьбу с бедностью, обеспечение рабочих мест для граждан, а также на устранение кризиса, возникшего из-за распространения COVID-19.

Как заявил в докладе Кэцян, китайская экономика находится в условиях двойной неопределенности: эпидемиологическая обстановка внутри страны и развитие пандемии в остальном мире, падение мирового спроса, сокращение мировой торговли.

В таким условиях, по словам премьера, прогнозировать что-либо по росту ВВП сейчас крайне непросто.

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