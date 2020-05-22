Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА «Новости».

Таким образом, средний размер пенсии составил 15 496 рублей, превысив значение 2018 года на 1 089 рублей.

По словам министра, Пенсионный фонд в 2019 году выполнил обязательства по выплате пенсий и пособий, а также по повышению пенсионного материального обеспечения граждан.

Доходы ПНФ увеличились до 8 трлн 781 млрд рублей, превысив прогнозируемые значения на 1,5%.

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