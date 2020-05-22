СМИ сообщили о тяжелом состоянии Кадырова и обстоятельствах его возможного заражения

О госпитализации Кадырова в московскую больницу накануне сообщили главные российские информагентства, однако официальной информации о его здоровье нет до сих пор

Тема возможного заражения коронавирусом главы Чечни Рамзана Кадырова продолжает обрастать подробностями в СМИ. Утверждается, что он мог подхватить COVID-19 из-за собственной небрежности. Между тем, власти республики со вчерашнего дня не дают четкой информации о состоянии своего руководителя, ограничиваясь довольно расплывчатыми формулировками.

Как сообщает издание Baza, глава Чечни сейчас находится в московской больнице в тяжелом состоянии.

«Сначала он списал это все на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, и теперь за жизнь руководителя Чеченской Республики бьются московские врачи. У него серьезное поражение легких», — утверждается в публикации.

Со ссылкой на источники журналисты сообщают, что Кадыров мог заразиться около 2-3 недель назад. Такие сроки обозначают медики. Примерно тогда он навещал больного COVID-19 главу Урус-Мартановского района Валида Абдурешидова. Судя по видео, которое было записано в «красной зоне» больницы, глава Чечни пренебрег мерами предосторожности. На нем не было специального защитного костюма — только одноразовый медицинский халат, к тому же не до конца застегнутый. Кроме того, Кадыров обнял Абдурешидова при встрече.

Примерно через неделю после этой встречи глава Чечни стал чувствовать себя хуже, но сначала не придал этому большого значения.

Информацию о госпитализации Рамзана Кадырова в московскую больницу с подозрением на коронавирус накануне передали три главных российских информагентства — «Интерфакс», РИА Новости и ТАСС. Все они ссылались на источник в медицинских кругах. Сообщалось, что состояние чеченского лидера оценивается как «стабильное».

При этом власти Чечни накануне довольно уклончиво комментировали сообщения о возможной болезни Кадырова и состоянии его здоровья. Помощник главы республики и директор телеканала «Грозный» Ахмед Дудаев лишь заявил, что «Рамзан Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу».

Официального подтверждения о заражении Кадырова COVID-19, как и прямого опровержения, пока не поступало.