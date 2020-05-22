Прокуратура оценила ущерб уничтожения березовой рощи Барнауле почти млн рублей

Прокуратура Центрального района Барнаула провела проверку по факту незаконной рубки деревьев у озера Варежка в городском поселке Южный. Как сообщается на сайте надзорного органа, ущерб был оценен почти в 3 млн рублей. Ранее об уничтожении целой рощи сообщили местные жители в соцсетях.

Обследование местности у озера Варежка в Южном показало, что было вырублено 23 клена, 18 тополей, 19 берез, 16 ив и три черемухи. Сумма нанесенного ущерба в результате сноса деревьев была оценена в 2,8 млн рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Расследование продолжается. Как сообщила заместитель прокурора Центрального района Барнаула Юлия Муратова, ход расследования контролируется прокуратурой.

Напомним, что об уничтожении рощи у озера в Южном ранее в соцсетях сообщили местные жители. Тогда местный житель заснял последствия рубки на видео. По кадрам можно понять, что роща была превращена в пустырь с пнями. Тогда в комитете по дорожному хозяйству мэрии Барнаула сообщали, что разрешения на рубки в данном районе не выдавались. Поселковая администрация также была в неведении. Как вышло, что 79 деревьев пошли под сруб без ведома властей, неизвестно.