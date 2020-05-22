Билл Клинтон и Джеймс Паттерсон выпустит роман о похищенной дочери президента

Экс-президент США Билл Клинтон и писатель Джеймс Паттерсон выпустят второй совместный детективный роман The President's Daughter, передает 'Publishers Weekly'.

В книге они расскажут о похищении дочери экс-президента США, переехавшего в Нью-Гэмпшир. В издательстве дуэт называют «мастерами президентского триллера».

Дебютный совместный роман Паттерсона и Клинтона 'The President is Missing' вышел в издательстве Alfred A. Knopf и Hachette, там же будет опубликована новая книга.

Роман The President is Missing – его первая художественная книга Клинтона. Политический триллер, вышедший в 2018 году, моментально стал бестселлером – было продано 3,2 миллиона экземпляров книги. В том же году крупная кабельная сеть Showtime приобрела права на экранизацию романа, чтобы снять по нему сериал.

Ранее Билл Клинтон уже выпустил четыре книги, одна из них, My Life, также стала бестселлером.