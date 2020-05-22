Аномальная сейсмическая активность пугает ученых Южной Кореи

За последнюю неделю на территории Южной Кореи специалисты зафиксировали целую волну подземных толчков. Часть экспертов считают, что это может быть сигнал к более серьезному землетрясению. Несмотря на то, что Южная Корея не расположена на потенциально опасной территории, смещение тектонических плит может стать причиной возникновения регулярных толчков в стране. Стоит отметить, что самое мощное землетрясение за последние дни достигало силы практически в 4 балла.

Начиная с 26 апреля специалисты зафиксировали больше 400 землетрясений в области южной провинции Чолла. В данном регионе не сообщалось о сейсмической активности с 1978 года. Эксперты признаются, что они не понимают, в чем заключается причина таких частых толчков. При этом было выдвинуто несколько разных теорий по данному поводу.

Землетрясения фиксируются очень часто и намного глубже, чем они возникали до этого. Последние толчки произошли на глубине около 20 километров, хотя обычно они фиксировались не глубже, чем 10 километров под поверхностью земли.

Йошиаки Хисада заявил, что такая частота и глубина толчков – это очень странно и необходимо постоянно следить за данным процессом, ведь любое, даже незначительное изменение может указывать на то, что в скором времени в Южной Кореи может случиться катастрофа.

За все время на территории Южной Кореи произошло только несколько сильных землетрясений, о которых сохранились исторические данные. Самые сильные толчки при этом достигали отметки в 7 баллов и привели к катастрофическим разрушениям и многочисленным смертям.