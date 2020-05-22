Матча – восточный чай-суперфуд, антиоксидант и витаминная «бомба». Полезные эффекты и запреты

Восточные ценности всегда были окутаны некой мистикой и тайной, а потому привлекали к себе множество поклонников со всей планеты.

В них интересно всё – медитативные практики, культ особой философии и, конечно же, знаменитые чайные традиции. Последние – по праву можно считать «изюминкой» Востока.

Небывалую популярность снискал чай матча – известный восточный напиток, богатый антиоксидантами . Питьё можно отнести к линейке «суперфудов», что означает особую концентрированность продукта. Как и всякий густой травянистый настой, пить этот чай нужно с умом и дозировано, ведь продукт не так и безобиден, как кажется на первый взгляд.

Каков же состав чая?

В древности матча относили к разряду обыкновенных растений. Но постепенно он начал привлекать внимание знахарей. И это немудрено, ведь в составе чая: хлорофилл, катехины, L-теанин, полифенолы. В 1 грамме напитка содержится 0,5 грамма белка, железо, а также масса витаминов (группы В, А, С, Е) и минералов. Благодаря этому, он чрезвычайно благотворно влияет на здоровье, защищает от преждевременного старения и обладает противоопухолевым эффектом (вследствие присутствия флавоноидов в составе).

Какими ещё эффектами славится чай?

1. Улучшает метаболизм и работу мозга

Присутствующий в напитке галлат эпигалокатехина запускает процесс термогенеза, что позволяет относительно легко избавляться от лишних килограммов. А вот аминокислота – теамин, воздействует на мозг таким образом, что приходит в норму состояние психики, улучшаются мыслительные способности и память. Испив этот чудо-напиток можно ощутить приятное спокойствия в душе и теле, а вдобавок с кофеином, все эти свойства возрастают.

2. Поддерживает иммунитет

За счёт содержания в напитке полифенолов, антиоксидантов, калия и бета-каротина, улучшается иммунная защита организма. К тому же, катехины обладают внушительной силой воздействия на микроорганизмы и бактерии.

3. Нормализует уровень сахара, поддерживает сердце и сосуды

Отдельные исследования учёных обозначают важную роль матча в излечении диабета, а также при склонности к инсулиночувствительности и толерантности к глюкозе. А особое вещество – галлат эпигалокатехина, помогает снижать способность к накоплению жиров на стенках сосудов (атеросклероза), за счёт уменьшения концентрации плохого холестерина в крови.

4. Борется с ранним старением

Чай матча – прекрасное средство от преждевременного старения и первый помощник в избавлении от токсинов, ведь он рекордсмен по содержанию катехинов (в 1 г чая – 70 мг вещества). Эти элементы также защищают кожу от вредного воздействия УФ-лучей.

Кому нельзя употреблять чай?

1. Детям следует давать матча с осторожностью, особенно малышам. Проверьте на отсутствие аллергии маленькой ложкой матча с молоком, если реакции нет, то всё хорошо. Но, не забывайте смотреть на уровень железа, дети часто сдают анализы, так что проблем не будет. Зелёный чай может негативно влиять на усвоение железа, опять же – это индивидуально. Подробная статья есть в нашем блоге о матча

2. Стоит учитывать, что некоторые виды лекарств не совместимы с чаем. Поэтому при необходимости постоянного приёма медикаментов, увлечение данным напитком (а также целесообразность его потребления, в целом), лучше согласовать со своим лечащим врачом.

Приятного и безопасного чаепития!