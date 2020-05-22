Турция и Россия увеличили товарооборот сельхозпродукцией в январе–апреле на 40%

«В 2019 году мы достигли значительного роста товарооборота сельхозпродукции между Россией и Турцией — на 26,4%, до более чем 3,8 млрд долларов. Сейчас уже за январь–апрель 2020 года двусторонний товарооборот этой продукцией увеличился до 1,7 млрд долларов, то есть сразу на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — цитирует ТАСС министра энергетики РФ Александра Новака.

Кроме того, Новак совместно с министром торговли Турции Рухсарой Пекджан обсудили ряд актуальных вопросов в рамках двустороннего взаимодействия стран в энергетике, торговле, сельском хозяйстве и в других областях. Было отмечено, что в текущем году стороны также продолжат работу по расширению использования национальных валют в торговле.

«По итогам 2019 года российско-турецкий товарооборот увеличился на 1,9% и достиг 26 млрд долларов. Наиболее активно российско-турецкое сотрудничество развивается в сфере торговли продукцией сельского хозяйства, в энергетике», — сказал глава Минэнерго России.