​Тариф на вывоз мусора в Татарстане в 2022 году вырастет более чем вдвое

В 2022 году тариф на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в западной зоне Татарстана вырастет более чем вдвое по сравнению с текущим. Он составит 831 рубль за куб. м (без НДС), следует из прогнозных значений, опубликованных в постановлении кабинета министров РТ.

Напомним, действующий тариф, который актуален с 1 января по 30 июня 2020 года, без учета НДС составляет 365 рублей за куб. метр. Исходя из этого показателя рассчитан размер платы за вывоз ТКО. С 1 января в РТ в многоквартирных домах плата начисляется из расчета 71 рублей 95 копеек с человека в месяц, в индивидуальных домах — 78 рублей 5 копеек с человека в месяц.

При этом согласно постановлению госкомитета РТ по тарифам, опубликованному в декабре 2019 года, с 1 января 2022-го тариф в западной зоне должен был вырасти до 388 рублей.

Предполагается, что в 2023 году тариф составит 852 рубля, в 2024-м — 874, а к 2028 году достигнет 965.