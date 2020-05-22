Ответный огонь: ДНР отбивается от украинских силовиков

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Alexander Ermochenko/Reuters

В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики. Это стало ответом на огонь Киева по территории ДНР, в результате которого был поврежден жилой дом, газопровод и линии электропередачи. В последнее время ситуация в Донбассе существенно обострилась. По этой причине самопровозглашенные республики привели свои силы в повышенную боевую готовность.

stopCovid1

Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подавили огневые точки украинских силовиков, которые обстреливали территорию ДНР, передает РИА «Новости» слова представителя народной милиции.

Он уточнил, что утром подконтрольные Киеву войска открыли огонь из минометов по селу Верхнеторецкое.

В результате обстрела был поврежден жилой дом, газопровод и линии электропередачи.

Помимо этого в направлении позиций народной милиции в районе населенного пункта Ленинское запустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Боеприпас разорвался, не достигнув цели.

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены. Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас», — заявил представитель народной милиции ДНР. Как сообщила разведка, ответным огнем было уничтожено два миномета, ВСУ понесли потери, добавил он.

В свою очередь, штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины сообщил, что военные самопровозглашенной республики обстреляли позиции украинских силовиков вблизи населенного пункта Старогнатовка. В результате один военнослужащий получил осколочное ранение, его госпитализировали, уточнили в ООС. В ответ подконтрольные Киеву подразделения дали «адекватный ответ», подчеркнули в штабе.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 22 мая сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе. При этом за день до этого в ДНР сообщили о восьми нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

Глава ДНР Денис Пушилин 20 мая привел силы народной милиции республики в повышенную боевую готовность в связи с активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков.

То же сделали и в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

По словам Пушилина, с начала месяца режим прекращения огня нарушался со стороны Киева более 350 раз, есть жертвы среди мирных жителей.

«Донецкая народная республика готова к прямому конструктивному диалогу с полномочными представителями Киева, как и к добросовестному выполнению совместных договоренностей в случае такого же добросовестного выполнения этих договоренностей Киевом. Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане: на нашей территории снова ранена женщина — мирная жительница Еленовки», — подчеркнул Пушилин.

На данный момент, как сообщают в управлении народной милиции ДНР, подразделения выведены в районы боевого предназначения и готовы к отражению атак украинских силовиков.

«Проведены тренировки на пунктах приема личного состава по формированию резервных подразделений из мобилизационного резерва», — цитирует сообщение управления Донецкое агентство новостей.

Как отметили в управлении, на данный момент подразделения народной милиции проходят на полигонах боевое слаживание, чтобы подавлять военную агрессию с украинской стороны.

Председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка сравнил политику действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко и пришел к выводу, что «мирный план» нового главы страны по урегулированию конфликта «обернулся большей кровью», чем при прежнем украинском лидере,

Бидевка напомнил, что за год президентства Зеленский так и не выполнил предвыборных обещаний прекратить огонь в Донбассе.

«Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря лозунгам об урегулировании конфликта в Донбассе. Он говорил, что нужно просто прекратить стрелять. Но прошел год, а стрелять украинская армия так и не перестала, несмотря на все мирные инициативы народных республик Донбасса», — подчеркнул председатель народного совета республики.

Источник