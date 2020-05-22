«Платный вход в храм: допустимо ли это?»

Всем, у кого нет местной прописки, придется заплатить за входной билет

В «Блокнот» обратились жители города Севастополь в Крыму. Здесь, на территории музея-заповедника Херсонес Таврических находится Свято-Владимирский собор. В связи с тем, что доступ на территорию музея платный, то по факту получается так, что и вход в собор приходится платить деньги.

Согласно официальной информации на сайте музея, стоимость взрослого билета составляет 200 рублей, а льготный билет стоит 100 рублей. Попасть в храм на службу бесплатно можно, но только предъявив паспорт с пропиской в Севастополе. Также бесплатно могут пройти дети до 16 лет, инвалиды и другие льготные категории граждан.

Жителям других городов Крыма или тем, кто живет в городе без постоянной регистрации, придется платить за вход.

Проживающие в Севастополе горожане задаются вопросом — законно ли устанавливать платный доступ к храму? А даже если законно, допустимо ли это с этической точки зрения?

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