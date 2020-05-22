Гигантская плита под Индийским океаном раскалывается надвое

Тектоническая плита, которая находится непосредственно под Индийским океаном, начала раскалываться на две части. Специалисты заявили о том, что в конечном результате она полностью разорвется, но случится это не скоро, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На сегодняшний день куски плиты расходятся не более, чем на 1,7 мм за год. Спустя миллион лет расстояние между ними не будет превышать милю. Стоит обратить внимание на то, что разлом под Мертвым морем движется намного быстрее – 0,4 сантиметра за год. Если говорить о разломе Сан-Андреас, то он увеличивается и вовсе на 1,8 сантиметра каждый год.Тектоническая плита расположена невероятно глубоко под водой и раскалывается невероятно медленно. Из-за этого специалисты далеко не сразу заметили начало столь серьезного процесса. Установить начало данного процесса удалось только после того, как в Индийском океане произошло сразу два достаточно мощных землетрясения. 11 апреля 2012 года в Индийском океане зафиксировали землетрясения, сила которых достигала отметки в 8,2, а также в 8,6 балла. При этом толчки произошли не в том месте, где одна плита накладывается на другую, а в центральной части, которая считается полностью стабильной.Эксперты начали составлять карту дна океана и отметили, что там присутствует огромное количество впадин, которые возникли в результате ударов или же скольжения плит. Из-за того, что в южной части плиты впадины значительно глубже, это говорит о том, что основные процессы происходят именно там.Формирование первых впадин началось около 2,3 миллиона лет назад, но и до сегодняшнего дня граница тектонической плиты еще не сформирована до конца. Эксперты добавили, что процесс раскола плиты начался в результате причин естественного происхождения. Плита треснула из-за того, что она поднялась из срединно-океанического хребта на такую высоту, где искривление земного шара уже достаточно четко выражено.