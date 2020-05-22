Китайский монах не дышал сутки, а затем ожил и рассказал, что увидел на небесах

Сюй Юнь жил во времена династии Цин, краха Китайской Республики и захвата власти Коммунистической партией. Во время смены правительства в 1949 г. монаху было 110 лет. Его домом являлся храм Юньмэнь (провинция Гуандун).

Коммунистическая партия начала движение против революционеров. Её представители вторглись в храм с целью обнаружения шпионов. Под заключение попали 26 монахов: один погиб, а остальные поддались пыткам. Именно в тюрьме с Сюй Юнь приключилась весьма странная история. Так, мужчина медитировал 9 дней без остановки до 11 марта. Под конец медитации он упал. Дыхания не было, но кожа не изменила цвет, тело сохранялось теплым.

Монах не дышал сутки. Когда наконец-то он открыл глаза, то рассказал, что побывал в царстве Тушита, где находится Будда Майтрея, то есть Будда будущего. В удивительном мире проповедовались законы Будды. Сюй Юнь поприветствовал всех сидящих и занял свободное место. Затем неожиданно Мейтрея заявил, что монах должен вернуться, так как его время не пришло. Сюй пытался остаться, но не смог уговорить Будду. Вскоре он оказался в мире живых.

Пытки монахов прекратились после того, как их ученики отправили в Гонконг письмо, раскрывающее всё случившееся. Верующих освободили. Скончался Сюй Юнь в 1959 году в храме Чжэньжу. Перед смертью он связывался с властями, чтобы людям дали свободу исповедания и не разрушали храмы.