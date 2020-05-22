В Австралии прямо с неба падают мертвые попугаи

Жители города Энгель-Вейл (Австралия) очень сильно обеспокоены тем, что начали умирать сотни попугаев Корелла. Они на людей прямо с неба, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Сара Кинг, которая работает в организации по спасению дикой природы, говорит о том, что за следующие несколько недель может умереть еще огромного количество попугаев этого вида. Специалисты на данный момент получили множество сообщений о том, что птицы умирают прямо во время полета и падают на головы людям. Только за прошлую неделю было найдено несколько сотен погибших и десятки пострадавших попугаев. Кинг рассказывает о том, что подобное они наблюдают уже не первый год. Также она добавила, что за последнее время удалось найти всего две живые птицы, но в ужасном состоянии. Эксперты говорят о том, что птицы могли съесть опасный яд, который стал причиной повреждения мышц и нервных окончаний. Из-за этого попугаи могут не есть несколько недель и в результате умирают из-за голода. Многие обнаруженные птицы находились в агонии. Стоит отметить, что специалисты также нашли много попугаев, которые были расстреляны. Все рабочие, которые нашли столько мертвых птиц, в тот же день были отправлены домой, ведь они находились в шоковом состоянии. Сегодня специалисты не могут сказать о том, является ли яд натурального происхождения или же кто-то намеренно убивает попугаев и сколько это будет продолжаться еще. Некоторые из экспертов считают, что травятся птицы каким-то растением, ведь подобная ситуация с их гибелью наблюдается каждый год и приводит к тому, что умирают тысячи попугаев в результате отравления, голода или иных полученных травм после того, как их нервная система и мышцы перестают практически полностью функционировать.