Власти Барнаула намечают очередной план вырубок деревьев

МБУ «Благоустройство и озеленение Барнаула» проводит ревизию зеленых насаждений во всех районах города, чтобы выявить среди них подлежащие сносу в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Пока специалисты только формируют перечень адресов с количеством деревьев, которые планируют срубить.

В перечень включают в первую очередь сухостойные деревья. Также в список входят и участки зеленых насаждений, где предстоит провести омолаживающую или формовочную обрезку. Необходимость таких работ в МБУ объясняют тем, что сухостой представляет опасность для граждан: при сильном ветре такие деревья могут упасть и повредить дом, автомобиль или нанести вред здоровью людей. Только в текущем году зафиксировано два случая падения дерева на жилое строение, в 2019 году зафиксировано 60 случаев падений деревьев на дома, автомобили, линии электропередач, проезжую часть. Поэтому такая работа проводится ежегодно.

По результатам выездов специалисты управления коммунального хозяйства выявили 25 сухостойных деревьев в Ленинском районе. Это тополя, березы и клены, растущие вдоль четной стороны дороги по улице Малахова (малая), Антона Петрова, Шукшина, уПопова, в аллее на Георгия Исакова от Малахова до 2-й Северо-Западной. По результатам обследования парков, скверов и иных мест, занятых зелеными насаждениями, проведенного администрацией Индустриального района также составлен перечень адресов, где деревья подлежат сносу, омолаживающей или формовочной обрезке. В него вошли 30 объектов по улицам Георгиева, Сухэ-Батора, Панфиловцев, Краснодарской, Декоративной, Вишневой, Хабаровской, Малахова, Шумакова, Балтийской, Энтузиастов, 42 Краснознаменной бригады, 4-му Кооперативному проезду, Павловскому тракту. Также удаление сухостоя на зеленых массивах будет проведено в микрорайоне Новосиликатном и пригороде. «Совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи будет подготовлено поручение по выдаче разрешения на снос сухостойных деревьев», — добавили в МБУ «Благоустройство и озеленение Барнаула». Также МБУ ведет работу по подготовке плана осенних посадок с учетом замены сухостойных деревьев. В весенний период уже было произведено восстановление 124 деревьев.



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Источник: https://barnaul.org/news/v-barnaule-provodyat-reviziyu-zelenykh-nasazhdeniy-s-tselyu-vyyavleniya-sukhostoynykh-derevev.html

Отметим, что у барнаульцев уже неоднократно возникали претензии к работе администрации в области городского озеленения. По мнению некоторых горожан, чиновники порой инициируют снос вполне здоровых деревьев вместо сухостойных или аварийных. Высадки новых деревьев же зачастую заканчиваются не совсем удачно. Например, на проспекте Ленина, где вместо срубленных берез высадили новые, до сих пор стоят десятки высохших крупномерных саженцев вместо снесенных полноценных деревьев.