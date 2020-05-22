Разновидности односпальной кровати

С давнего времени люди думали, что кровать – это небольшое приспособление, которое имеет только матрас и ножки. Однако фантазия мебельных дизайнеров начала развиваться и предоставляет нам большое количество мебели.

кровать односпальная от производителя может быть разной формы и разных размеров. Если брать стандарт, то ее длина 190 и ширина 85 см. При выборе вы должны обращать внимание на ее габариты, очень важно, чтобы они подходили по своим размерам в вашу комнату. Также очень важно определить ее удобство. Чтобы проверить это есть специальная методика, для начала вам нужно просто лечь на кровать. Вам должно быть мягко и комфортно. Если вы испытываете какое-то неудобство, то стоит сразу посмотреть на другой вариант.

Важен также и материал из которого состоит изделие. Чаще всего кровати производят из ДСП, металла или натурального дерева. Самыми популярными и недорогими вариантами считаются те, которые состоят из ДСП. Дешевизна — это не самый большой плюс этого материала. Он выдерживает длительные нагрузки, может долго прослужить.

Если вы хотите получить экологически чистую кровать, то лучше всего выбирать варианты, созданные из металла. Все дело в том, что этот материал совершенно не влияет на здоровье человека, кроме того изделия из него очень долго служат. Подобные кровати не только безопасные, но и прочные. Если отдавать предпочтение деревянным моделям, то стоит отметить, что они также могут быть самыми разными, все будет зависеть от древесины, из которой они состоят. К примеру, если брать сосновую кровать, то она служит не долго, но сам материал довольно мягкий. На такой поверхности могут появится царапины и вмятины.

Дубовые модели очень прочные, они могут прослужить длительное время. Кроме того, такие модели отличаются универсальностью, также они дополнять любые интерьеры. Важен также и сам матрас, который будет на кровати, ведь от него полностью зависит качество вашего сна. Одноместные варианты могут продаваться как уже с матрасом, так и без него. Лучше всего отдавать предпочтение беспружинным матрасам, так как на них очень удобно и комфортно спать. Помните, что перед тем, как делать выбор, вы должны заранее определить сумму денег, которую готовы потратить на покупку.