Служивший 11 президентам экс-дворецкий Белого дома умер от коронавируса

На 92-м году жизни от COVID-19 умер Уилсон Рузвельт Джерман – бывший дворецкий Белого дома, который работал при 11 президентах США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на семью умершего.

Джерман начал работать в Белом доме уборщиком в 1957 году при администрации президента Дуайта Эйзенхауэра. При президенте Джоне Кеннеди в начале 1960-х его повысили до дворецкого – этому способствовала первая леди Жаклин Кеннеди, которая доверяла Джерману своих детей и поддерживала с дворецким хорошие отношения.

Джерман также поддерживал хорошие отношения с несколькими поколениями семьи Бушей.

Экс-дворецкий ушел на пенсию при администрации Барака Обамы в 2012 году. Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, включила фотографию с Джерманом в свои мемуары под названием 'Becoming'.

По словам Хиллари Клинтон, Джерман заставлял чувствовать семьи президентов в Белом доме как в своем собственном.

Бывший президент США Джордж Буш заявил, что дворецкий был первым человеком, которого он вместе с первой леди видел по утрам. «Он был прекрасным человеком», – сказал Буш.