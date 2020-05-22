Через демонтаж ринку у Луцьку на 8 днів перекриють вулицю в Старому місті

Рух транспорту вулицею Замковою, що в Старому місті у Луцьку, перекриють з 7 години ранку 23 травня до 19 години 30 травня.

Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.

У документі, зокрема, йдеться про те, що вулицю перекриють на виконання пункту 5 рішення міської ради від 29.01.2020 № 69/1 «Про припинення права постійного користування комунальному підприємству «Луцькі ринки» земельною ділянкою» та з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Григорій Пустовіт уточнив, що йдеться про перекриття через демонтажні роботи на Центральному (Старому) ринку.