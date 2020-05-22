​Путину назвали сроки возможного открытия общепита. Главные тезисы совещания по COVID-19

Судя по оценкам экспертов и поступающей информации, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России стабилизируется. Во многих регионах постепенно снижается число новых случаев заражения, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

С докладом выступили вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Также запланированы выступления экспертов.

Вот главные тезисы и заявления совещания:

пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть;

если неделю назад темп прироста новых случаев COVID-19 cоставлял 5,9%, то сегодня — 3,5%;

крайне важно, что такое снижение идет на фоне увеличения числа тестов;

за последние две недели общее число тестов выросло на 3 млн, нужно и дальше наращивать работу;

система здравоохранения сейчас работает с хорошим запасом прочности, используется 66% коек;

страна перешла в режим стабилизации;

медицинская система РФ выдержала испытание коронавирусом;

показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в мае;

Россия определяет причины смертности от коронавируса по международным требованиям ВОЗ;

мы пытаемся спасти максимальное число пациентов, но коронавирус и хронические заболевания приводят к смертям;

в отличие от других стран, в России в каждом случае смерти оформляется медицинское свидетельство с подробными данными;

коэффициент распространения коронавируса ниже 1 в 28 регионах. Вернуться к нормальной жизни можно будет, когда показатель снизится до 0,5;

ситуацию со смертностью от COVID-19 в России никогда не скрывали;

в Москве удалось избежать худшего сценария, многие созданные центры для пациентов в резерве. Тем не менее ограничения нужно сохранять;

взрывного роста заболеваемости в стране не случилось, удалось срезать пик эпидемии. Даже на пике заболеваемость в РФ была ниже, чем в ряде других стран;

в третьей декаде июня начнутся популяционные исследования для определения иммунитета;

к первой декаде июня большинство регионов должно достичь третьего этапа снятия ограничений, заявил глава научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев . Этот этап предусматривает открытие парков и скверов, образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общепита;

. Этот этап предусматривает открытие парков и скверов, образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общепита; наметилась тенденция роста заболевания коронавирусом подростков 15−17 лет, они меньше всех соблюдают самоизоляцию;

в России возможна вторая волна пандемии — с октября по ноябрь.

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