Экс-супруга Эмина Агаларова эмоционально прокомментировала их разрыв

Женщина утверждает, что их общая дочь Афина живет именно с ней.

13 мая 40-летний певец, композитор и вице-президент ГК «Crocus Group» Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой, 32-летней моделью Аленой Гавриловой. Пара распалась спустя два года брака.

«Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал Эмин на своей страничке в Instagram.

Судя по всему, брак распался по той же причине, что и первый – прошла любовь. Эмин пребывает в хорошем расположении духа и проводит много времени с годовалой дочкой от Гавриловой – Афиной. Чего не скажешь о его бывшей жене Алене.

Она опубликовала фото с дочерью и подписала: «Особенный день». Подписчики решили, будто малышка живет с папой, а мама стала гостьей выходного дня. «Дочка осталась с папой. Видимо, поэтому Алене так тяжело», — написал пользователь. Гаврилову это так разозлило, что она эмоционально ответила.

«Я не собираюсь выставлять фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Эта тема на моей странице теперь закрыта навсегда», — прокомментировала «Мисс Мордовия — 2004».

Ранее в прямом эфире с «Блокнот» аналитик судьбы Алексей Гришин комментировал развод пары. Он уверен, что брак Эмина и Алены был заключен по любви и страсти, а не из-за денег, как думали хейтеры.

Напомним, Эмин Агаларов воспитывает еще 3-х детей от первого брака. Два сына-близнеца Микаил и Али – родные, а третья – дочка Амина – удочерена им и его первой супругой Лейлой Алиевой. Артиста упрекают, что он вдвойне сделал больно Алене, сообщив публике об их разводе в день рождения ее мамы.