Власть РФ пишет законы, грубо нарушающие права человека

Количество москвичей, привлечённых к административной ответственности по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы, растёт в геометрической прогрессии. Но большинство законопослушных граждан Российской Федерации воспринимают всё карантинно-изоляционные эксперименты над населением с шокирующим позитивизмом. Мотивация этих людей до боли проста.

Во-первых, всё происходит ради нашего же блага. Во-вторых, очень важно отметить, что все репрессивные меры, ограничивающие права и свободы российских граждан, регламентированы постановлениями правительства, указами мэра, срочными поправками в КоАП РФ и региональными кодексами об административных правонарушениях. Всё по закону, ребята!

И только те, кто всё ещё обижается по поводу варварского нарушения прав человека, обиженно шмыгают сопелкой по углам да строчат посты на «вражеских фейсбуках». Никак эти наивные не могут осознать простой истины. Истины, которую объясняют на факультете правоведения юристам-первокурсникам.

Между законами и правами человека лежит колоссальная пропасть

Ну, вот вам пример. Нацистский преступник доктор Менгеле в Освенциме «оказывал медицинские услуги» с нарушением прав человека. Но по закону. В полном соответствии с медицинскими «протоколами» проведения экспериментов и другой «нормативкой», которую педантичные немцы в огромном количестве создавали даже в период правления Адольфа Гитлера.

В частности, законодательство Третьего Рейха позволяло Йозефу Менгеле ампутировать без наркоза яички подопытным мальчикам, временно замещавшим в Освенциме подопытных кроликов. А ещё хирургической нитью (опять же, без наркоза) сшивать искромсанных младенцев, рождённых от разных матерей, с целью искусственно создать из них сиамских близнецов.

В этом не было приписанного Менгеле садизма. В бою с врагом умирали солдаты Абвера. И было крайне важно проверить, смогут ли органы, взятые у одного мальчика, восполнить отсутствие таких же органов у другого. Перед Йозефом Менгеле стояла важная задача:

Взять беспомощных и послушных от адского ужаса еврейских детей и женщин Освенцима, считавшимися (строго по закону!) не людьми, а существами низшей расы. И срочно сделать «обыкновенное чудо» в предлагаемых обстоятельствах кровопролитной войны. Упростить, так сказать, процессы выздоровления.

Корректно ли сравнивать современную Россию с Третьим Рейхом? Конечно, нет. А кто сравнивает-то?

Речь, всего лишь, о том, что государство, являющееся аппаратом насилия над правами и свободами человека, вправе создавать абсолютно любую законодательную базу. И ломается этот аппарат насилия либо в случае его сокрушения противником извне, как это было в момент взятия Берлина 9 мая 1945 года, либо по принципу раскачки изнутри — так всё произошло у нас, в России, 25 октября 1917, когда брали Зимний дворец.

Надеяться на то, что заграница нам поможет, бессмысленно и глупо. Беларусь, чуть ли не единственная страна мира, где у правителя хватило мозгов не вводить карантины и режимы самоизоляции. Лукашенко понял, что в преддверии выборов ему не нужны 9,485 млн озлобленных белорусов. Но вряд ли Лукашенко пойдёт войной на Россию и ещё более сомнительно, что он присоединит её к себе.А что с раскачкой изнутри? Всё зависит от того, насколько сложной для населения отдельно взятой страны, стала жизнь в результате происходящих в COVID-реальности преобразований. Точнее от того, насколько мы готовы принять наше общероссийское поражение в правах.

Догадки федеральной, региональной, муниципальной власти о том, что революции в марте, апреле, мае 2020 года не произойдёт, оправдались в полной мере. Потерявшие работу и бизнес в условиях «карантикул» россияне, покорно проглотили эту горькую пилюлю, взгрустнув и пролепетав:

«Путин дал, Путин взял… Чего уж там?».

Более того! Мы благодарны правительству, президенту и главам регионов за одни лишь только обещания когда-нибудь без опаски выйти на улицу и не быть схваченными, избитыми, оштрафованными за сам факт этого выхода или за отсутствие маски.

Кстати, с индивидуальными средствами защиты и задержаниями, штрафами за их отсутствие у нас маленький законодательный казус. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» масками и перчатками нас должны обеспечить «органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления». Откроем статью № 3 Постановления № 147 и обратимся к пункту «В».

Но разве кто-то будет пенять правительству или плевать хотевшему COVID-ной слюной на этот нюанс простому российскому полицейскому? Ни в коем случае. Напротив. Власть в России всегда права. Это прерогатива государства и его компетентных органов методично поражать нас в правах. В ракурсе этого перед «всероссийским аппаратом насилия» стоят, как минимум, две важнейшие задачи.

Задача № 1. Ни в коем случае не дать людям опомниться и осознать, что режим нерабочих дней, продлившийся половину весны и благополучно завершившийся 12 мая, был ересью, допустить которую даже первый президент России Б.Н. Ельцин не мог в своём самом пьяном бреду.

Опомнившись и посмотрев на цифры, представленные на обозрение россиян во вчерашней статье «Русской планеты», можно совершить страшное мыслепреступление.

Какой иезуитской логикой руководствовались наши правители, решившие остановить экономику 25 марта, когда по всей России болело 658 человек? И почему возобновили рабочие процессы сегодня? Ведь на 19 мая количество заразившихся в стране пробивает отметку в 300 000.

Тогда ситуация была опасной и требовала незамедлительно сломать жизни наших оставшихся без работы сограждан. А сейчас? Ах, да. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост распространения коронавируса в России остановлен. Разве мы в это не верим? В одной Москве 19 мая 2020 года (по данным оперативного штаба) заразились 3545 человек.

Да, мы не верим. И верить в то, что тогда экономику можно было останавливать, а сегодня – вполне себе разумно запускать! — может только человек, который не знает, что такое интернет, не может сопоставлять цифры, не смотрит телевизор, не читает газет.

Но понять логику действия российских властей можно. Камуфлировать провал сделки по ОПЕК, приведший в первой декаде марта 2020 года к экономической катастрофе в нефтегазовой системе координат России, было необходимо. Как камуфлировать рекордное за 29 лет падение цен на нефть?

Очень просто. Как обычно! — Самым решительным образом, спасая от сезонного гриппа граждан РФ.

Если кто не помнит, нас, россиян, точно также спасали от терроризма осенью 1999 года, когда падали от взрывов дома в Москве, Буйнакске, Волгодонске. А наших соседей — белорусов — «спасали» от взрывов в метро 11.04.2011. В те дни Беларусь накрыл самый страшный экономический кризис, и белорусский «зайчик» обесценился в пять раз. Ну, разумеется, если бы не сильная рука Александра Григорьевича и Владимира Владимировича, метро взрывалось бы каждый день, а дома падали чаще, чем температура в Коми.

Подводить россиян к радикальным конституционным преобразованиям, когда доллар стоит 80 рублей? Не очень-то разумный ход. Пришлось отложить. Слишком недовольны те, кто за годы нефтегазового благополучия привык летать по всему миру, отдыхая на райском Кипре, Турции. Не проще ли сделать так, чтобы раем показался даже выход на улицы родных городов?

Уже не проще. Жандармов в стране предательски мало. И возле каждого свободолюбивого россиянина полицейского не поставишь. Нашлись ведь в период самоизоляции «умники», изучившие «нормативку» и козырявшие каждому гаишнику, дескать, «права граждан могут быть нарушены в соответствии со статьёй 55 Конституцией РФ исключительно федеральным законом, а не директивами глав регионов. Но ограничиваются они именно такого рода директивами местных царьков.

И ограничение (с нашего же, овечьего, законопослушания законам, нарушающим наши права) зашло чрезмерно далеко. Сегодня властям мало запретить нам, сопливым, выходить на улицы. Пилотный проект новых инфернальных ограничений уже запущен в Москве.

Указ Мэра Москвы № 55-УМ от 07.05.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» («О введении режима повышенной готовности») увидел свет 7 мая 2020 года.

Эта «мэрская донельзя» директива убивает одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, заставляет вздрагивать сидящих по домам простудившихся россиян при каждом сигнале смартфона. Во-вторых, отбивает охотку при появлении тревожных симптомов обращаться за помощью к врачам.Согласно пункту № 12.5. Указа № 55-УМ одно лишь подозрение на наличие коронавирусной инфекции является основанием для того, чтобы принудить москвичей соблюдать двухнедельный режим самоизоляции, а для контроля за соблюдением этого режима предписано применять «технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определённой геолокации».

Рассуждать о том, нужно ли в разгар пандемии коронавируса сидеть дома с банальными соплями или аллергической реакцией на цветение черёмухи, или, напротив, лучше гулять и дышать свежим воздухом, мы не будем. Мнений предостаточно в сети. Напомним лишь…

Как это выглядит на практике?

Наш коллега — рьяный радетель за карантин и самоизоляцию! — неважно почувствовал себя 7 мая, с утра. Увидев на термометре 37, он живо представил, как его лёгкие пожирает инфернальный китайский вирус, продуцированный задорными поедателями летучих мышей. Дозвонившись людям в белых халатах, он обнаружил у дверей бригаду «чумных докторов», внешним видом напоминающих десантировавшихся на Землю инопланетян.

Взяв у страдальца мазок на предмет выявления у него COVID-19, эскулапы подарили ему пачку «Антифлю», предложив подписать постановление санитарного врача. Поставив свою подпись, этот вполне добропорядочный гражданин, юрист по образованию, оказался в положении человека, совершившего уголовное преступление. Мера пресечения? Домашний арест.

Для соблюдения условий этого «домашнего ареста» Департаментом по информационным технологиям г. Москвы создано специальное приложение под названием «Социальный мониторинг».

Всё по закону. Точнее, по Указу Мэра 55-УМ, согласно которому каждый человек с подозрением на ОРВИ должен по сигналу программы сделать фотографию фронтальной камерой своей гаджета и отправить его посредством софта «Социальный мониторинг» на перегруженный сервер, отказывающийся принимать фотографии.

Симптомы простуды у нашего коллеги прошли на следующий день. А результатов теста, как не было, так и нет, хотя мазок взяли ещё 7 мая и с высокой долей вероятности давно потеряли/выбросили за ненадобностью. Смысл манипуляции не ясен?

Гражданин искренне считает себя счастливчиком!

До сих пор ему не пришло ни одного штрафа! А ведь штраф в размере 4000 рублей отправляется всем, кто не вовремя загрузил своё селфи на перегруженный до чёртиков сервер, куда пытаются подгрузить свои фотоснимки те, кто простудился и схватил насморк или в условиях всеобщей COVID-истерии принял сезонную аллергию за «корону».

Количество оштрафованных по тут же изобретённой для сидельцев домашних концлагерей статье 3.18.1 КоАП г. Москвы стремительно растёт. Кто-то из них разбирается в такого рода гаджетах чуть лучше, чем моя 72-летняя мама. Кто-то банально спал (многим уведомления программы «Социальный мониторинг» приходят среди ночи, когда они спят и не слышат телефон). Не отправил? Штраф! 4000 рублей.

До чего дошёл прогресс?

До того что новаторы из Мэрии Москвы наплевали на порядок ведения административного процесса, предусмотренного статьёй 26.1 КоАП РФ, согласно которой в каждом конкретном случае ранее устанавливалось наличие события административного правонарушения, виновность лица в его совершении, обстоятельства, смягчающие административную ответственность.

Согласно букве закона на лицо, ведущее админпроцесс, была возложена обязанность по доказыванию нашего правонарушения, а мы могли уповать на презумпцию невиновности.

Какая вопиющая архаика! К радости соглашателей, готовых принять любую инициативу власти, предлагающую нам поверить в то, что коронавирус страшнее чем «коранавирус» (завоз в страну 17 млн гастарбайтеров, имеющих всю палитру заболеваний от ЗППП до бубонной чумы). В то, что «нас опять энергично спасают», чтобы вызвать у нас чувство щенячьей радости по поводу того, что нам… нет, не разрешают выходить на улицы и в парки. Это уже плод наших заоблачных фантазий.

А разрешают спать поквартирно, не вздрагивая от каждого писка мобильника. Ведь, проспав писк программы «Социальный мониторинг», можно услышать звук пришедшей эсэмэски, сообщающей о списании штрафа. Многие москвичи успели нахватать 3, 4, 5 штрафов по 4 тысячи, за счёт которых семейных россиян облагодетельствуют в июне пособиями по 10000 рублей на ребёнка от 3 до 16 лет.

А если ты, всё-таки, спишь? Если выключили свет, и сфотографироваться не получится? Если сломался телефон, отключили интернет, села батарея, уронил смартфон в унитаз, в результате чего он пришёл в негодность? За всё это предусмотрена административная ответственность в автоматическом режиме. Молись, терпеливый россиянин, чтобы у тебя этого не случилось.

И больше никогда не вызывай к себе врачей. Слышишь? Никогда. Ведь даже если ты, утерев соплю, откажешься подписывать постановление санитарного врача о самоизоляции, то окажешься в обсерваторе – месте, где ты, прибыв со своей сезонной аллергией или ОРВИ, уйдёшь, наверняка, с COVID-ом.Радуемся? А то. Ещё как радуемся! Ведь даже смерть в системе координат COVID-России приносит только позор. Несмотря на то, что ВОЗ прямо указал на то, что труп человека, у которого был диагностирован коронавирус, не представляет опасности, хоронят COVID-ников в Москве, вот так – как собак, в целлофановом пакете, в отсутствие родных, насыпав сверху хлорки.

Радуется даже москвичка Ирина Карабулатова. Она прикованный к постели инвалид 1-й группы, которую Главконтроль Москвы (ключевой «цербер» нерадивых самоизолянтов) приговорил к штрафу в размере 4000 рублей. Ирина Карабулатова сообщила в Главконтроль, что охотно оплатила бы этот штраф, но не может встать с постели.

И – случилось чудо! – чиновники Главконтроля принесли извинения и аннулировали штраф. Отрапортовал об этом не кто-нибудь, а начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков. Однако — чуда опять не случилось! — извещение о штрафе никто аннулировать не подумал. И оно прилетело к Ирине вновь.

Вчерашние «домашние сидельцы», покорно принявшие этот чудовищный абсурд — «режим нерабочих дней»! — вдруг прекратившийся к появлению в стране «юбилейного» трёхсоттысячного заболевшего коронавирусом, сегодня пытаются понять, как обстоят дела с их попранными правами. Нет, не в суде. Если выйти из комнаты, совершить ошибку, прилетит ещё один штраф – программа «Социальный мониторинг» бдит, большой брат следит за тобой.

Покамест в социальных сетях. Там общественный активист Иван Ёжиков терпеливо выкладывает посты о том, как быть, если тебя оштрафовали за несвоевременно сданный рапорт-фотоотчёт программе «Социальный мониторинг», как обжаловать это постановление о наложении штрафа, сидя дома? И что делать, если ты оштрафован за несоблюдение самоизоляции, а твои паспортные данные взяли и выложили в сеть.

Ну, конечно. Кому, как не Ване Ёжикову из Ёжиковой норы, обстоятельно и педантично разъяснять тем, кто был оштрафован за фейковое нарушение самоизоляции до 29 апреля 2020 года и тем, кто был оштрафован после, наши права?

Государство на права людей забило. Его медицинская реформа в России и, в частности, в Москве, уполовинила количество больничных коек и выкосила половину квалифицированного медицинского персонала. Об этом жителям столицы с победными нотами в голосе сообщал мэр Москвы Сергей Собянин за три месяца до начала пандемии. В то светлое и безвозвратно ушедшее время, когда старух-матерей и жён с детьми можно было отпускать на улицы, не боясь, что они будут схвачены людьми в форме работников полиции и «отпротоколены» по 6.3 или 20.6.1 КоАП РФ. Или оставлять дома, не боясь, что они будут привлечены в автоматическом режиме по 3.18.1 КоАП Москвы.

Государству плевать, что наши матери, бабушки, не умеют обращаться со смартфонами. Как плевать было на то, что для владельцев iPhone программа попросту не была разработана в первое время, что сделало всех любителей продукции Apple априорными нарушителями закона.

А главное? Государство, разработавшее программу «Социальный мониторинг» только для тех, у кого официально подтверждён COVID-19, вдруг распространило обязанность устанавливать это приложение на всех, кто чихнул, испугался насморка в предлагаемых обстоятельств всеобщей истерии и, как наш коллега, опрометчиво вызвал врачей.

Мол, сидите, не чихайте, а главное – не вякайте, россияне. Пока вам не придумали что-то более страшное, чем этот цифровой концлагерь. Хотя… что уже может быть страшнее?

Где правда? Есть ли она? Есть. Она горькая. Очень горькая и заключается в том, что наши права начинают интересовать нас только в тот момент, когда нам прилетают в режиме онлайн многотысячные штрафы и телефон разрывается от эсэмэсок о таком же автоматическом списании с карточки. Только тогда, когда мы понимаем, что государство — бездушный аппарат насилия — намерено обобрать нас до нитки под самым циничным и благовидным предлогом заботы о нас.

Такая у нас история.

И ментальность.

Андрей Карелин