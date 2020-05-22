Влияние русской бани на внутренние органы человека

В настоящее время постоянно растёт интерес к бане. И это, думается, не зря. Баня — неотъемлемая часть быта наших далёких предков, сыгравшая исключительно важную роль в выживании нашего народа. Русская баня! Сколько необъяснимой радости, восторга просыпается в душе каждого, кто хотя бы однажды испытал это поистине божественное удовольствие!

Только представишь баню, как в сознании — наслаждение от пара жаркого полка. Вянут уши от жара! Воображаешь, как лежишь на верхнем полке после ледяной или снежной купели и млеешь от рвущегося в твою душу банного жара, проникающего в каждую пориночку, в каждую клеточку.

Баня — самая важная часть оздоравливающего комплекса в быту. Баня — радость, здоровье, благополучие. Безвредность естественных природных средств воздействия на организм в бане, их физиологичность и высокая эффективность, а также доступность и совершенно мизерные затраты делают баню одним из самых перспективных профилактических оздоравливающих средств.Образ жизни современного, особенно городского человека с максимумом благоустройства и комфорта (тепличных условий среды и гиподинамии) — основа детренированности организма и снижения физиологической активности многих органов и систем, отрицательно действующих на способность организма адаптироваться прежде всего к температурным факторам, уменьшающих резистентность и иммунную мобильность. Благотворное влияние бани на вышеперечисленные процессы вне сомнений. Баня — лучшее из всех закаливающих средств. Это же подтвердила и современная медицина. Известно, что люди, регулярно посещающие баню, реже болеют и легче переносят простудные заболевания, в том числе и грипп, или не болеют совсем.

Микроклимат парной, а это прежде всего высокая температура, оказывает сильное влияние на центральную нервную систему, на нейрогуморальную регуляцию. При этом происходит увеличение кровотока в периферических органах и снижение его в мозгу, что вызывает уменьшение эмоциональной активности и даже психическую заторможенность (ослабление психического напряжения) — то есть эмоциональную и психическую релаксацию (расслабление), а также уменьшение напряжения мышц. А это исключительно важно для сохранения психического здоровья в современных условиях жизни, для профилактики неврозов и психоневрозов.

После посещения бани чувствуешь психический комфорт, релаксацию, снижение возбудимости. Нормализуется сон (он становится глубоким и освежающим, особенно у лиц, жалующихся на бессонницу). Исчезает или реже появляется головная боль, ощущается бодрость. Считается, что баня оказывает значительное эйфоризирующее влияние на эмоциональное состояние человека.

Она положительно воздействует на кожу и мышцы вследствие раздражения окончаний вегетативной нервной системы в коже. Однако при чрезмерном пребывании в парной или иных банных передержках могут возникать вегетативные расстройства, головная боль, головокружение, беспокойство, нарушение сна.

При умеренном пользовании баня активизирует деятельность сердечно-сосудистой системы (увеличиваются показатели минутного объема сердца — они приближаются к нагрузке в беге на выносливость, увеличивается частота пульса, повышается кровенаполнение сосудов и функциональная возможность кровообращения головного мозга, уменьшаются их вязкоэластические свойства). При правильной банной процедуре основные показатели сердечно-сосудистой системы восстанавливаются быстро — через несколько минут отдыха (у тренированных спортсменов, в частности, через 15—20минут). Строго дозируемая во времени и температурном режиме банная процедура, проводимая с учетом состояния организма человека, не вызывает отрицательных изменений в организме. Однако в случае передозировки банной процедуры (по времени или температуре) могут наступить даже у вполне здоровых людей отрицательные явления, как-то: учащение сердцебиения, головокружение и тошнота.

Охлаждающие процедуры после парной ускоряют восстановление нормальных показателей сердечно-сосудистой деятельности организма, хотя резкие охлаждения (купание в ледяной воде и в снегу) ведут к значительным нагрузкам на сердечно-сосудистую систему и недопустимы у нетренированных физически и не применяющих их систематически людей.

Влияют ли банные процедуры на опорно-двигательный аппарат человека? Как показывает многовековой опыт народа, баня играет большую роль в поддержании нормального функционирования различных органов и систем, и прежде всего опорно-двигательного аппарата. Влияние это обусловлено воздействием тепла и холода на всю жизнедеятельность организма, деятельность практически всех его органов и систем. Активное перераспределение крови в организме, интенсивное насыщение ею покровных, мышечных и других тканей способствует активации их физиологических отправлений. Известно всем, что «разогретые» мышцы, связки суставов и сочленений работают надежнее и лучше, вынося большие нагрузки, и меньше травмируются. Это особенно знакомо спортсменам и лицам, занимающимся физическим трудом. «Разогреть» же организм, мышцы можно как мышечным движением (разминкой), так и кратковременным тепловым воздействием — баней. Собственно, можно твердо сказать, что весь исторический опыт применения бани есть форма противостояния охлаждению организма, и прежде всего его опорно-двигательного аппарата.Мышцы, составляющие основную динамическую часть опорно-двигательного аппарата, имеют хорошее кровоснабжение, высокую энергетическую потребность и высокий уровень метаболизма. При больших физических нагрузках в них наступают значительные морфологические изменения, в частности в настоящее время установлено, что возникает гипоксия вследствие недостаточного кровоснабжения мышц при нагрузках со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями. Сухожилия и фасции при чрезмерной нагрузке также подвергаются морфологическим изменениям в результате гипоксии, сказывающейся отрицательно на их функционировании. Баня в данном случае способствует устранению гипоксии, увеличению кровотока, уменьшению морфологических изменений и нормализации мышечных функций. Все сказанное свидетельствует о большой роли бани при лечении различных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Баня также положительно влияет на метаболические процессы, водно-солевой обмен, на образование витаминов, тканевых гормонов, ферментов.

Люди давно заметили, что баня благодаря целому спектру благоприятных воздействий на кожу делает человека красивее. В суровых условиях жизни наших предков баня была единственным и к тому же универсальным гигиеническим средством. Прежде всего в бане удаляются с кожи пыль, отмершие части эпидермиса, бактерии и различные выделения. Тем самым освобождаются протоки желез, а в результате увеличивается кровоток, улучшаются физиологические процессы (регенерация, гидратация, смазывание и питание) кожного поверхностного слоя, улучшаются бактерицидные свойства, повышается кислотность.

Иногда при посещении сауны наблюдается значительное высушивание лица, сопровождающееся гиперфункцией сальных желез. В таких случаях перед сауной следует пользоваться ланолиновым мылом, а после нее — вяжущими средствами, которые меньше высушивают лицо и предотвращают гиперфункцию сальных желез. Желательно совмещать посещение сауны со специальным дерматокосметическим массажем.

Баня оказывает очень большое и весьма разнообразное влияние на органы дыхания человека. Высокая температура парной раздражает кожу и слизистые оболочки дыхательных путей. Насыщение воздуха парами воды способствует обмену альвеолярного воздуха, улучшает деятельность слизистой оболочки дыхательных путей вследствие конденсации на ней водяных паров. Под влиянием сухого пара повышается потребность в кислороде и увеличивается выделение углерода, увеличивается частота дыхания и жизненная емкость легких.

Что происходит во время банных процедур в различных органах и системах организма, в частности в желудке, кишечнике?

Уже с первых секунд пребывания в парной кожа испытывает действие высокой температуры. Это влияет на деятельность симпатической нервной системы, внутренних органов, в том числе почек, вызывает изменения секреции гормонов. Изменения деятельности потовых желез и почек непосредственно влияют на гомеостаз жидкостей и электролитов.

Поскольку пищеварительный тракт функционально тесно связан с нервной системой, сердечно-сосудистой и урогенитальной системами, их деятельность влияет на его состояние, а также физические отправления. Патологические отклонения от нормальной деятельности в любой из указанных систем (особенно нарушения деятельности центральной нервной системы) приводят к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, так же как и его патология влияет на деятельность указанных систем. Заболевания желудочно-кишечного тракта ведут часто к расстройствам функций отдельных органов или даже к их органическим повреждениям, при этом нарушается его моторика, секреция, всасывание и промежуточный метаболизм. На указанные функции желудочно-кишечного тракта сильно влияют тепло и холод, так как приводят (как указывалось выше) к резкому изменению кровоснабжения его и связанных с ним органов: печени, почек, селезенки, поджелудочной железы и других.

Установлено положительное влияние бани на усвоение белков, жиров и углеводов, секрецию желудочного сока. Но известно и другое — отток крови от внутренних органов во время банных процедур ведет к снижению секреции желудочного сока и повышению его концентрации. Снижается секреторная деятельность печени, поджелудочной железы и других внутренних органов. Пища, принятая перед банной процедурой или во время ее (особенно пища трудноперевариваемая — богатая белками) — не переваривается, а деятельность желудка и печени и других органов может расстраиваться.

Нельзя спешить и есть перед баней «тяжелую» мясную пищу, но нельзя и идти в баню на голодный желудок. Следует принять перед банной процедурой легкоперевариваемую пищу, слегка закусить растительной пищей, богатой водой, минеральными солями и витаминами, так необходимыми в период банных процедур. После бани деятельность желудочно-кишечного тракта, как и других внутренних органов и систем, быстро нормализуется и даже становится более активной.

Особенно велика потребность организма во время и после банной процедуры в жидкости, насыщенной физиологически активными веществами, необходимыми организму в этот период: минеральными солями с преобладанием натрия и калия, витаминами и др. Это соки растений, травяные чаи, квасы и другие напитки. Что же касается желудочно-кишечного тракта, то необходимо принимать после банного сеанса (в зависимости от функционального состояния и нарушений — повышенной или пониженной секреции или двигательной функции) те или иные минеральные воды. Какие именно, должен подсказать врач.

Влияют ли банные процедуры на внутреннюю среду организма, его обменные процессы, иммунитет? Установлено, что баня оказывает большое влияние на состояние внутренней среды организма, деятельность внутренних органов и эндокринной системы. Известно, что внутренняя среда организма сравнительно постоянна, несмотря на меняющиеся внешние условия. Основные функции систем организма поддерживаются благодаря энергии метаболических процессов, постоянно происходящих в организме, причем большая часть этой энергии (до 75 процентов) превращается в тепло, необходимое для поддержания температуры тела.

С физиологической точки зрения русская баня представляет собой комплекс разноплановых воздействий на организм. Наряду с высокой температурой и повышенной влажностью воздуха действуют различные физиологически активные вещества растений, например, летучие вещества березового веника, выполняющего к тому же роль массажиста.

По-моему, доводы в пользу бани как уникального оздоровительного комплекса в быту — бесспорны. Расскажем теперь об общепринятых правилах приема банных процедур. Когда и как нужно принимать их? Что можно и чего нельзя делать до и после бани?

Париться в бане может каждый практически здоровый человек, сообразуясь с особенностями собственного организма — его физическими возможностями, а главное — состоянием здоровья в данный момент, как предписывал Авиценна — «сообразно натуре». При наличии отклонений в состоянии здоровья, прежде чем идти в баню, следует посоветоваться с врачом.

С гигиенической и оздоровительной целью в баню нужно ходить каждую неделю и в один и тот же день. В этом случае организм будет подготовлен, настроен на прием банных процедур, а, как известно, упорядоченность и размеренность приема банных процедур без спешки и нервозности — одно из важнейших условий их положительного воздействия. Регулярное посещение бани так же необходимо нашему организму, как воздух, пища и вода. Что же касается посещения бани с лечебной целью, то это делается согласно предписаниям лечащего врача.

Существует еще ряд правил, нарушение которых при приеме банных процедур нежелательно. В частности, нельзя ходить в баню сразу после тяжелой физической работы (в то же время посещение бани желательно после высокого умственного напряжения, например после экзаменов, других нервных перегрузок).

И конечно же, совершенно недопустим прием алкогольных напитков (водки, вина) до бани и после нее. Нет ничего более губительно действующего на напряженные нервы, чем выпитая водка. Она сильно подхлестывает организм, и так находящийся в состоянии чрезмерного возбуждения, стресса. Пить водку в бане — все равно что бить кнутом летящего на всем скаку, но из последних сил, неуправляемого, запаленного скакуна. Сделав несколько шагов, он может рухнуть бездыханным на землю.

Роковую роль здесь часто играют наркотики (типа алкоголя), допинги (типа чая и кофе). Очень большие нервные перегрузки, вызываемые в данном случае как банными процедурами (парением), так и, например, алкоголем, не проходят даром для центральной нервной системы — наступают различные заболевания, вплоть до эпилептических приступов.Алкоголь вызывает сильное перевозбуждение центральной нервной системы, повышает давление крови. Такие же явления вызывает в организме и прием банных процедур, и поэтому их совпадение (наложение) крайне нежелательно. Кроме того, алкоголь вызывает повышенное образование тепла в организме, который в условиях бани, то есть с притоком тепла извне сильно перегревается, что вполне может привести к тепловому удару или различным серьезным нарушениям деятельности центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Наконец, алкоголь ответствен за интоксикацию организма, в частности печени, почек, продуктами распада, что также дает дополнительную нагрузку на эти органы, нежелательную в условиях приема банных процедур.

Как было сказано выше, лучшими напитками в бане являются квас и соки, травяные и плодово-ягодные чаи и прохладительные напитки. Что касается возбуждающих напитков — чая и кофе, то, по мнению автора, принимать их нужно ограниченно, так как они противопоказаны в бане лицам с расстроенной нервной системой (вызывают сильное ее возбуждение). Для любителей хороша после бани кружка пива.

По физиологической значимости для организма основной банной процедурой являетсяпарение. Парение веником — специфический традиционный прием, применяемый прежде всего в русских банях (классической деревенской и паровой общественной, а также — в классической финской сауне, издавна находящейся под влиянием русской бани (в современной сауне использовать веник не рекомендуется, так как там очень высокая температура).

Перед тем как начать париться, следует принять теплый душ или ополоснуться теплой водой (лучше без мыла или с мылом, не раздражающим кожу), чтобы смыть грязь. Если кожа чистая, обмываться перед парением не следует: голову при этом обычно не мочат (считается — легче переносится пар), но можно и вымыть ее теплой водой с жидким мылом, после чего тщательно протереть волосы.

Каждый парящийся обязательно должен соблюдать ряд простых правил: не спешить париться и постепенно повышать температуру нагрева тела. Для чего вначале, при входе в парилку, нужно посидеть в более низкой температуре нижних слоев воздуха, попотеть 3—4 минуты при температуре 60°С и лишь затем подняться выше— на полок и пропотеть 5—7 минут еще, после чего выйти из парной и отдохнуть несколько минут. Так же постепенно следует переходить и от более высоких температур к более низким.

После отдыха в парную входят вторично, на этот раз парятся, надев на голову спортивную шерстяную шапочку (которую допустимо в дальнейшем смачивать холодной водой, чтобы не перегревать голову), фетровую шляпу или старую шапку-ушанку, а на руки — брезентовые рукавицы (верхонки). Считается, что такие «банные доспехи» — удел заядлых парильщиков, остальным они не нужны. На самом деле это важно для всех, кто парится (и особенно для новичков, не переносящих большого пара). Этот прием исключительно физиологичен и разумен: защищенная от перегрева голова не испытывает резких перепадов высоких температур, что благотворно сказывается на состоянии нервной и сердечно-сосудистой систем. Кисти рук, защищенные верхонками, не получают ожогов при резком движении рук парильщика во время парения.

Веник (березовый, дубовый) должен быть подготовлен к процессу парения: свежий веник ополаскивается и отряхивается от излишней влаги, сухой размачивается в воде (в горячей, непосредственно перед парением, или в холодной — накануне). Замоченный веник кладут ненадолго на каменку или встряхивают, подняв вверх, под потолок, где выше температура воздуха. Когда веник готов (прутья гибкие, а листочки близки по влажности к естественным), начинают париться.

Париться лучше вдвоем — лежа или сидя, если нельзя лечь. При этом парящийся ложится на живот, а его партнер слегка поглаживает вениками тело от стоп к голове: веники кладут на стопы и продвигают по икроножным и ягодичным мышцам, мышцам спины, по рукам. В обратном направлении один веник скользит по одному боку, другой — по другому, и так — по бедрам до пяток. Повторяют движения 3—5 раз в течение 15 секунд. При более высокой температуре движения более медленны и осторожны. Здесь веники можно менять местами, приподнимая их вверх у стоп и головы, тем самым нагнетая жар.

Затем переходят к постегиванию: вначале по спине слегка и во всех направлениях, затем по пояснице, тазу и бедрам, икроножным мышцам и стопам. Длится постегивание 1 минуту. После чего вновь делают поглаживания, но более интенсивно. После этих процедур парящийся переворачивается на спину, и поглаживание, постегивание проводится в той же последовательности. Затем вновь, перевернувшись на живот, проделывают те же процедуры. После этого переходят к основному приему парения — похлестыванию. Начинается оно со спины. Веники слегка приподнимают, чтобы захватить более горячий воздух, и производят 3—4 легких похлестывания по спине. Вновь поднятые веники опускают на участки тела, где перед этим производили похлестывания, поворачивая при этом обратной стороной (более горячей) и прижимая их на 3—4 секунды. Такие горячие компрессы, чередующиеся с похлестыванием, хороши для областей бывших травм или болей мышц вследствие больших физических нагрузок. Похлестывание и компрессы делают поочередно по всему телу: по спине, пояснице, голеням и так далее.

После компресса на стопах некоторые авторы (К. Кафаров и А. Бирюков) рекомендуют делать так называемую разминку — веники кладут на поясницу и одновременно разводят их в разные стороны — к голове и стопам, и повторяют 4—5 раз. После этой процедуры парящийся переворачивается на спину, и приемы проводятся на передней поверхности тела.

Описанная процедура парения повторяется при последующих заходах в парилку. Причем в последний заход применяется растирание, когда веником растирают в той же последовательности мышцы спины, поясницы, ягодичные, мышцы груди и конечностей.

В том случае, когда парится один человек, он проделывает по возможности те же процедуры, в том же порядке (при наличии банного веника сделать это удается). В зимний период для лиц, находящихся длительное время на морозе, более притягательны сравнительно энергичные похлестывания веником, что вполне закономерно, хотя не следует забывать и об остальных приемах.

Во время проведения указанных банных процедур в парилке классической русской деревенской бани температура 70—90° С при относительной влажности воздуха 15—30 процентов. Температура эта получается в бане по-белому, когда ее можно регулировать, открывая паровую дверку. Там же, где нет такой дверки, температура регулируется с помощью подачи воды на каменку: горячей — до одного стакана, чтобы не остывала каменка, или холодной — для увеличения концентрации пара. Подавая на каменку, следует всегда помнить о том, что излишняя вода — это повышенная влажность воздуха в парной, что труднее переносится организмом, а поэтому нежелательно. А чем суше воздух, тем лучше переносится более высокая температура. В хорошо прокаленной бане (особенно в бане по-черному) подача воды на каменку не повышает резко температуру в парной.

Париться, в зависимости от самочувствия и привычки, можно несколько раз по 8—10 минут, с таким же перерывом для отдыха. Многие любители русской бани, особенно спортсмены, между заходами в парную купаются в ледяной воде (в бассейне, в проруби) или обтираются снегом.

Некоторые авторы (П. Евсеев) рекомендуют делать это на последнем заходе в парную, укорачивая при этом время парения до 5 минут. После купания — полное охлаждение в течение 20 минут с принятием душа и обсыханием в предбаннике. По опыту автора, контрастную процедуру можно проводить после хорошего предварительного прогревания организма и слабого парения с последующим (после охлаждения) прогреванием на полке и интенсивным парением, как обычно и практикуется нашими любителями этой процедуры в Сибири.

В отличие от русской бани в современной сауне не моются в парной (используя для этого отдельную душевую комнату) и не парятся веником (так как это ведет к повышению влажности воздуха, что в сауне при высокой температуре недопустимо). Таким образом, процедура парения (потения) в сауне состоит в том, что посетитель принимает душ, после чего насухо обтирает тело, входит в парную (с полотенцем или специальной дощатой подкладкой из осины, чтобы не обжигало тело) и садится или ложится на разостланное полотенце (при необходимости подняв ноги несколько выше головы на специальную подставку). Пребывание в суховоздушной парной — в сауне — может равняться 15 минутам. Затем — отдых. После 2—3 заходов принимают холодный душ или купаются в бассейне и отдыхают.

Вышеуказанные банные процедуры завершаются мытьем тела с мылом и последующим отдыхом в теплом помещении в течение часа. При этом нельзя переохлаждаться (находиться на сквозняке) и пить холодные напитки. При желании в период после банного отдыха можно заснуть (15—20 минут). Столь длительный послебанный отдых вызван тем, что сразу после банных процедур сохраняется повышенная температура тела, состояние возбуждения центральной нервной и сердечно-сосудистой и других систем и требуется определенный период времени, чтобы деятельность основных органов и систем пришла в норму.

Отдыхать после бани следует в теплом, хорошо проветренном помещении, лучше (после домашней бани) на ложе из душистого свежего сена — на матрасовке, набитой сеном, или охапке сена, застланной простынью. В данном случае под голову желательно положить наволочку (из редкой ткани) с одной или несколькими сушеными травами (мелиссой, ромашкой пахучей или донником лекарственным, душицей, зизифорой, чебрецом, багульником или смесями из этих и других душистых растений, в частности — веточками кедра, пихты или березы и смородины) с целью ингаляции пахучих веществ, благотворно действующих на организм (прежде всего успокаивающим, расслабляющим образом).

После отдыха можно принять пищу. Здесь уместна легкая пища, например молочная, и, конечно же, блюда из растений, богатых так необходимыми организму физиологически активными веществами, закуски (салаты, винегреты), первые блюда (холодные супы, окрошки, ботвинья, горячие супы, борщи, щи, рассольники, похлебки), вторые блюда (каши), третьи блюда и т. д.

Из напитков, которые следует принимать во время парного сеанса и непосредственно после бани, наряду с соками, квасом, заслуживают самого серьезного внимания цветочные, травяные и плодово-ягодные чаи. Они хорошо утоляют жажду и играют исключительно важную роль в оздоровлении организма.

Цветочные и плодово-ягодные чаи могут оказывать на организм самое разностороннее влияние, но для приема во время банной процедуры и после нее наибольшее значение имеют поливитаминные чаи, чаи, обладающие потогонным, мочегонным и противовоспалительным действием, а также регулирующие обмен веществ.

Сбор первый. Плоды шиповника, свежие или сухие, в дозе от одной чайной ложки до одной или двух столовых ложек на один стакан воды, целые или измельченные кипятятся 5—7 минут в эмалированной или фарфоровой посуде, плотно закрытой крышкой (считается, что у шиповника витамин С при кипячении не разрушается). После кипячения нужно настоять отвар в горячем месте в течение 40—60 минут. Хорошо сырье залить некрутым кипятком в термосе и настоять 1—3 часа. Принимать чай без дозы, не допуская общей передозировки жидкости.

Сбор второй. Плоды шиповника—1, плоды боярышника — 0,2, отжатые плоды облепихи (жом, полученный после удаления сока) — 1. Готовить и принимать как сбор первый.

Сбор третий. Высушенные листья земляники, ежевики, кипрея, малины — 1, листья черной смородины — 0,3, цветки липы, зверобоя — по 1, трава чебреца — 0,1—0,2. Готовить и принимать как сбор первый.

Потогонные чаи активизируют процесс выделения пота. Вследствие этого, а также благодаря усилению обменных процессов в организме, через кожу с потом выделяются продукты жизнедеятельности, вредные для организма. Это особенно важно при различных инфекционных заболеваниях. Такие чаи хорошо принимать при простудных и легочных заболеваниях.

Сбор четвертый. Цветки липы, плоды малины, взятые поровну. Две столовые ложки смеси заварить двумя стаканами кипящей воды, кипятить 5 минут, настоять 30—40 минут, процедить через марлю и пить отвар горячим, как чай. Этот сбор применяется в медицине.

Сбор пятый. Цветки бузины черной, листья земляники, цветки лабазника вязолистного, листья мать-и-мачехи, малины, медуницы и трава чебреца — всего поровну. Все измельчить. Одну-две столовые ложки смеси залить в эмалированной посуде полулитром воды. Готовить и принимать как сбор первый. После бани принимать увеличенную дозу как лечебное средство, пить по полстакана 4—5 раз в день.

Мочегонные чаи. Сбор шестой. Листья толокнянки — 3, цветки василька и корень солодки — по 1. Столовую ложку смеси заварить в стакане кипящей воды, настоять 40 минут, процедить через марлю и принимать 3—5 раз в день по столовой ложке за 30 минут до еды при болезнях почек и отеках. Сбор применяется в медицине.

Сбор седьмой. Листья березы — 4, листья брусники — 3, листья ежевики и смородины черной — по 2, травы хвоща полевого — 3. Готовить как сбор первый. Употреблять при задержке мочеиспускания.

Противовоспалительные чаи. Сбор восьмой. Почки или листья березы, травы зверобоя — по 3, листья земляники, ежевики, кипрея, подорожника, крапивы — по 3, цветки, листья мяты — 1, листья смородины — 2. Готовить и принимать как сбор первый.

Сбор девятый. Золотой и красный корень — по 1, листья земляники, ежевики, малины, первоцвета, смородины черной — по 1, цветки кипрея узколистного, лабазника вязолистного — по 1, трава чебреца — 0,5. Готовить и принимать как сбор первый.

Считается, что оба этих сбора обладают тонизирующим, обменным, сильным противовоспалительным и антибиотическим действием. Их хорошо принимать при простудных заболеваниях, чрезмерных физических перегрузках, при нарушении деятельности желудочно-кишечного тракта, в том числе и после бани.

Что можно сказать о соках? Их роли в восстановлении нормы после банных процедур?

Соки свежих частей растений — это наиболее физиологически полноценная пища, так как в этом случае сохраняется максимальное количество наиболее неустойчивых и необходимых для организма физиологически активных веществ (витаминов, ферментов, фитонцидов и некоторых других) в их натуральном или мало измененном виде. С целью максимального сохранения быстро разрушающихся природных соединений применяются наиболее прогрессивные методы извлечения и консервирования соков. Сок из плодов и ягод извлекается в домашних условиях при помощи соковыжималок различных конструкций, из других частей растений (листьев, молодых сочных стеблей и корней) это сделать несколько сложнее.

При получении соков стараются избегать контакта сырья с железом. Соки принимают свежими, для непродолжительного хранения ставят в холодильник, для длительного применяют различные способы консервирования (пастеризацию, приготовление концентрированных сахарных растворов и др.). Поскольку высокая и продолжительная температура также ведет к уменьшению пищевой ценности сока, такой обработки необходимо избегать.

Соки некоторых растений (березы, клена и других) получаются из растущих растений путем их подсочки. Практически соки могут быть получены из любого съедобного и сочного плода как культивируемых, так и дикорастущих растений. Наиболее часто соки получают из плодов винограда, вишни, абрикоса, яблони, персика, клюквы, облепихи, брусники, черники и других, а также томатов, моркови, свеклы и т. д. Физиологическое действие каждого из растений определяется его химическим составом.

Итак, баня повышает настроение, улучшает самочувствие, расслабляет, снимает усталость и нервное напряжение. Вот сколь широк диапазон положительного воздействия на организм человека нашей простой русской бани. Используем же сполна ради выживания, во благо своего здоровья и жизни своих детей и внуков это истинное чудо, завещанное нам нашими мудрыми предками, — русскую баню, как и все блага окружающей нас природы.

Заканчивая разговор о профилактике, хочется сказать несколько добрых слов о физической культуре, которая как бы завершает комплекс мероприятий, необходимых каждому человеку для поддержания здоровья (помимо использования трав, бани, закаливания). Физическая культура — основа профилактики гиподинамии. Это наиболее разработанная часть предупреждающих мер, она известна широкому кругу читателей и широко используется медициной. В последнее время особенно популярна как среди детей, так и среди взрослых.

И вот еще на что хотелось бы обратить серьезное внимание читателей!

Самое главное с точки зрения выживания — это необходимость постоянного наращивания здоровья здорового человека самим организмом, у которого все есть для этого, все предусмотрено природой. Организм может сам кумулировать, нарабатывать собственное здоровье, как генератор электроэнергии, постоянно вырабатывая ток, создает его запас, чтобы влить в час «пик», в час больших нагрузок. Так и человек должен знать, что и как делать, как вести себя, чтобы здоровье его постоянно не только самовоспроизводило себя, но и наращивало с опережением его расхода. Вот в чем самая важная задача для каждого из нас. Вот от чего зависит наше выживание, наше счастье, долголетие.

Как ни странно, но древний человек владел этим в совершенстве, от понимания важности психического настроя до умения реализовать как психические, так и физические системы поддержания и развития собственного здоровья. Чего, к сожалению (вот парадокс!), не скажешь о современном человеке, о его системе сохранения и развития здоровья. Как свидетельствуют наиболее трезвые медики, такой научно-разработанной системы здоровья просто нет. Но что самое интересное, медицина, ответственная за здоровье людей, не спешит ее создавать, вероятно считая себя и без этого всесильной. Это дезинформирует людей и отнимает у них возможность самим заниматься собственным здоровьем, развивать и укреплять его.

Г. Свиридонов