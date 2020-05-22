Магнитное поле Земли слабеет: чем это грозит

Магнитное поле – это щит Земли, поэтому его ослабление сделает нашу планету беззащитной перед космическими излучениями и солнечным ветром, который состоит из заряженных солнечных частиц. Магнитное поле образуется из расплавленного железа во внешнем ядре. Находится вещество на глубине 3 тыс. километров.

Ученые давно выяснили, что магнитное поле – нестабильное явление. За историю Земли Северный и Южный полюса смещались минимум несколько раз. Полюса способны менять только свое положение, но и мощность. За последние два столетия магнитное поле лишилось 9% своей мощности, также сформировалась область пониженной силы между Африкой и Южной Америкой. Ученые назвали это Южноатлантической аномалией.

Согласно новым исследованиям, имеется и вторая область минимальной активности на юго-западе Африки. Возможно, это разделилась Южноатлантическая аномалия.

Изменение магнитного поля никак не скажется на живых созданиях и оборудовании на поверхности планеты, негативное влияние проявляется только на спутниках. Ученые сталкиваются со множеством технических неполадок.

Об ослаблении магнитного поля известно давно, но ученые по сей день не могут выяснить, почему это происходит. Может быть, это связано с очередным изменением Северного и Южного полюсов (подобное случается раз в 250 тыс. лет). Специалисты продолжают изучать спутниковые данные и делать выводы. Возможно, ситуация прояснится через время.