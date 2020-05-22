Вторую вспышку заболевания в Китае вызвал новый штамм коронавируса, который гораздо опаснее «уханьского»

Известно, что Covid-19 вернулся на родину: Китай на северо-востоке вновь ввел карантинные меры. Все полагали, что имеют дело с уже знакомым заболеванием, но, как оказалось, в этот раз вирус существенно отличается. У больных появляются другие симптомы, а возбудитель сохраняется в организме дольше обычного, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Вирус невероятно быстро мутирует. Китайские врачи уверены, что новую волну заболевания спровоцировали приезжие из России. Напомним, информация о штамме в провинции Цзилинь поступила 20 мая от издания Bloomberg. В этот раз у больных поражены легкие, тогда как при «уханьском» вирусе страдали почки, сердце и кишечник. Самое страшное заключается в том, что инкубационный период возрос. Человек может уже быть переносчиком инфекции и даже не подозревать этого. Сейчас на карантине сидят 100 млн человек. Были проведены исследования, которые показали, что у приезжих из России и новых больных жителей Китая одинаковый штамм. Это значит, что теория врачей имеет право на жизнь. На данный момент известно о 34 новых зараженных. Власти быстро среагировали, чтобы не допустить новую масштабную вспышку. Людям запрещено выходить на улицу парами. Только раз в пару дней один человек может сходить за продуктами. Вновь отменен общественный транспорт, закрыты школы. Пока что о новом типе коронавируса мало что известно. Ученые отмечают только, что мутации происходят с сумасшедшей скоростью. Из-за этого сложно сказать, удастся ли разработать эффективную вакцину. Может быть, люди так и не получат средство, способное защитить их от нового штамма. Сейчас проводятся новые исследования, говорить о «полной неузнаваемости» вируса еще рано.