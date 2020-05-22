Более 500 сотрудников ООН заразились коронавирусом

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Mike Segar/Reuters

Свыше 500 сотрудников ООН по всему миру заразились коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора женевского офиса организации Татьяну Валовую.

Только в Женеве выявлено 50 случаев заражения.

«К сожалению, были жертвы у ряда международных организаций. Но, судя по ситуации, мы предприняли все необходимые меры для защиты наших сотрудников», — отметила Валовая.

По ее словам, Дворец Наций вновь будет готов принять сотрудников с июня, при соблюдении всех необходимых мер осторожности и безопасности.

По последним данным, в России выявлено более 5,2 млн случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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