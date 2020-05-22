Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка має прийняти рішення щодо послаблення або непослаблення карантин, на Волині ще не відбулася. Засідання відбудеться о 14 годині 22 травня.

Про це йшлося сьогодні, 22 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що Волинь не відповідає тим трьом показникам, відповідати регіон, аби могти послабити протиепідемічні заходи.

Зокрема, показник інцидентності на Волині за останні 7 днів становить 15,81 на 100 тисяч населення (при можливому для послаблення карантину максимумі — 12). Інші два показники – в нормі. Завантаженість інфекційних ліжок 22,63% (для послаблення має бути менше 50%). Показник охоплення тестуванням — 13,11. Утім, навіть якщо не відповідає вимогам один з показників, область не може перейти до наступного етапу послаблення карантину.

«Регіональна комісія не має прийняти рішення щодо послаблення карантину. Саме це ми будемо їм рекомендувати. ОДА буде моніторити ситуацію двічі на день. В разі покращення ситуації, обіцяють негайно прийняти рішення щодо послаблення карантину», — сказала Щербак.

Нагадаємо, від сьогодні, 22 травня, в Україні ввели так званий адаптивний карантин.Така форма карантину передбачає його послаблення у межах регіонів з врахуванням трьох критеріїв. Послаблювати карантин й, зокрема, відновлювати роботу громадського транспорту можуть з 22 травня регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.

Станом на ранок 22 травня на Волині – 740 підтверджених випадків коронавірусу, 42 з них виявили за останню добу.