10-й случай смерти от COVID-19 зарегистрирован в Татарстане: скончался пациент из Казани

В Татарстане зарегистрирован 10-й случай смерти пациента с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе республики по противодействию COVID-19.

20 мая скончался житель Казани 1963 года рождения. Его госпитализировали с жалобами на повышенную температуру и утомляемость. С 13 мая пациент находился на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии временного инфекционного госпиталя. У него была тяжелая форма COVID-19, осложненная внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией.

Кроме того, ранее у казанца диагностировали острый миелобластный лейкоз, тромбоцитопению тяжелой степени (снижение количества тромбоцитов, сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений), сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность.

Диагноз подтвержден экспертизой.

Всего в Татарстане зарегистрирован 2 621 случай коронавируса, из них 75 — за последние сутки. Выздоровели 1 698 человек (+246 за сутки).