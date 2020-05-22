8 признаков, что вы испытываете последствия энергетического сдвига

Ваше тело избавляется от всего лишнего не просто так…
Эзотерика
Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 3
В периоды энергетических сдвигов и изменений вибрационных частот человеку важно стараться поддерживать баланс между частотой своего тела и частотой Земли.
Такие сдвиги являются признаками роста и обретения более высокого уровня энергии. И тот факт, что вы (возможно) испытали симптомы, означает, что вы находитесь в состоянии постоянного духовного роста.
Энергетические переходы приводят к следующим общим симптомам:
- Усталость. Вы ощущаете себя будто опьяненными.
- Боль в пищеводе.
- Перепады настроения.
- Ненормальный аппетит. У вас либо постоянно испытываете голод, либо не можете проглотить ни кусочка.
- Подавленность.
- Боль в горле.
- Зуд.
- Ненормальный цикл сна.
Главный симптом, по крайней мере, наиболее характерный, – это пробуждение утром с головной болью и звоном в ушах.
Также может появиться мигрень и боль в носовых пазухах.
Конечно, такие симптомы периодически испытывают практически все люди, поэтому бывает очень трудно понять, являются ли они следствием сдвига, вашего образа жизни или проблем со здоровьем.
Например: поработав до поздней ночи за компьютером, вы почти наверняка испытаете сложности со сном. Точно так же такие вещи, как боль в кишечнике и проблемы с желудком, могут быть результатом плохой диеты или просто дефицита определенных питательных веществ (обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом). Но, с другой стороны, кишечник или пищевод – это часть вашего тела, наиболее тесно связанная с солнечным сплетением; поэтому такое поведение организма может быть и признаком энергетического перехода.
Если ваше тело требует определенного вида пищи, независимо от того, насколько она токсична или вредна, это знак того, что ему нужно снизить уровень энергии/вибрации в какой-то одной форме и повысить ее в другой.
Итак, кажется, что некоторых симптомов из этого списка вполне можно избежать, так как вы можете посчитать, что они являются просто следствием вашего образа жизни. Но подумайте вот о чем: что, если ваше тело избавляется от всего лишнего не просто так, а для того, чтобы обрести более высокую частоту вибрации, которая позволит ему войти в резонанс с частотой вибрации всей Вселенной?
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