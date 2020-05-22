В России выявлено максимальное суточное количество смертей от коронавируса с момента начала эпидемии

Динамика коронавируса на 22 мая:

Россия

8 894 новых заражений

7 144 человек за сутки выздоровело

150 за сутки умерло

326 448 зараженных за все время

223 374 зараженных на данную минуту

3 249 человек умерло за все время

На 1 600 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,71%)

Москва

2 988 новых заражений

2 900 человек за сутки выздоровело

73 за сутки умерло

158 207 зараженных за все время

112 758 зараженных на данную минуту

1 867 человек умерло за все время

На 15 человека увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,01%)

Регионы с наибольшим числом новых заражений:

Московская область — 824 новых случая

Санкт-Петербург – 389

Нижегородская область — 202

Красноярский край – 150

Ростовская область – 138

Свердловская область — 135

Мир

107 712 новых заражений

58 486 человек за сутки выздоровело

4 943 за сутки умерло

5 197 776 зараженных за все время

2 779 670 зараженных на данную минуту

334 675 человек умерло за все время

На 44 238 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,59%)

США (по данным на 21 мая)

28 516 новых заражений

11 856 человек за сутки выздоровело

1 350 за сутки умерло

1 619 775 зараженных за все время

1 142 739 зараженных на данную минуту

96 269 человек умерло за все время

На 18 010 увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,57%)

Италия (по данным на 21 мая)

642 новых заражений

2 278 человек за сутки выздоровело

156 за сутки умерло

228 006 зараженных за все время

60 960 зараженных на данную минуту

32 486 человек умерло за все время

На 1 792 человека уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 2,93%)

Украина

442 новых заражений

358 за сутки выздоровело

9 за сутки умерло

20 148 зараженных за все время

12 957 зараженных на данную минуту

588 человек умерло за все время

На 75 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,57%)

Белоруссия (по данным на 21 мая)

945 новых заражений

642 за сутки выздоровело

6 за сутки умерло

33 371 зараженных за все время

21 129 заражено на момент времени

185 человек умерло за все время.

На 279 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,4%)

Молдавия (по данным на 21 мая)

151 новых заражений

0 за сутки выздоровело

5 за сутки умерло

6 704 зараженных за все время

3 518 зараженных на данную минуту

233 человек умерло за все время

На 146 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 4,15%)

Армения (по данным на 21 мая)

335 новых заражений

162 за сутки выздоровело

3 за сутки умерло

5 606 зараженных за все время

2 955 зараженных на данную минуту

70 человек умерло за все время

На 170 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 5,75%)

Казахстан

363 новых заражений

66 за сутки выздоровело

0 за сутки умер

7 597 зараженных за все время

3 719 зараженных на данную минуту

35 человек умерло за все время

На 279 человека увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 7,98%)

Узбекистан (по данным на 21 мая)

25 новых заражений

35 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

2 964 зараженных за все время

544 зараженных на данную минуту

13 человек умерло за все время

На 50 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,83%)

Факты

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