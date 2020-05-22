Виды автомобильных шпатлевок

Многим автовладельцам с большим профессиональным опытом, хорошо известно, что, помимо восстановительного ремонта различных автомобильных агрегатов и частей, не менее часто приходиться заниматься восстановительным ремонтом кузовных частей. Связано это с разными причинами, которые могут, так или иначе, влиять на состояние кузовных частей. Под этими причинами нужно понимать, различного типа повреждения кузова, в результате попадания мелких камешков во время езды и при прочих проблемах. В таких и подобных случаях для ремонта и восстановления поверхности кузовных частей, используется та или иная шпатлевка и ее разновидности. Шпатлевка является первичным элементом, которая накладывается на очищенную от грязи и коррозии поверхность металла либо пластика. От качества шпатлевки зависит и качество ремонта. Отделочную шпатлевку для авто по ссылке https://www.malyarcar.com.ua/shpatlevki/shpatlevka-otdelochnaya-finish.
Шпатлевка – это специальный материал, который бывает, либо пастообразным, либо порошковым. Шпатлевка необходима для того, чтобы с ее помощью выравнивать поврежденные поверхности кузова. Кроме этого, шпатлевкой можно успешно заделывать образовавшиеся щели и сколы, а также и трещины. Данный материал накладывается на металл кузова, после чего наносится грунтовка, и затем и краска.
В настоящее время существует несколько видов шпатлевки, которые используют в различных случаях, в зависимости от степени повреждений и других особенностей ремонта:
- К первой разновидности шпатлевок относятся те, которые наносятся методом распыления. Такой вид удобен, когда предполагается большой объем работы. Данный вид шпатлевки – это смесь отвердителя с растворителем.
- Акриловые шпатлевки – еще один вид основных шпаклевочных материалов. Особенность заключается в однокомпонентности данного вида шпатлевки. С ее помощью заделываются поры, после того как заканчивается шлифовка грунтованной поверхности. Акриловую шпатлевку используют и в качестве подложки под металлик, она легко шлифуется, в результате чего поверхность становится идеально гладкой.
- Существует и шпатлевка для пластиковых деталей, если они требуют ремонта в результате каких-либо повреждений. К таким деталям относятся, например, автомобильный бампер и проч. Данная шпатлевка представляет собой специальную смесь, а важнейшее ее свойство – это хорошая эластичность.
- К разновидностям шпатлевки относится и шпаклевочный материал со стекловолокном. Данный вид шпатлевки имеет хорошие прочностные и эластичные характеристики, но вот в ее обработке и подготовке к дальнейшей работе, придется приложить немало усилий.
- Шпатлевка с алюминиевой пудрой также относится к разновидностям шпаклевочного материала для ремонта самых разных кузовных частей транспортного средства, пострадавшего от различных повреждений. Данный шпаклевочный специальный материал обладает высоким исходным качеством, выдерживая большие механические нагрузки.