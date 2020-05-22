Названы пять трав, которые ускорят потерю веса

Избавиться от лишнего веса не всегда бывает просто, а для того, чтобы процесс похудения был успешным, необходим комплексный подход.

Специалисты объясняют, что лишний вес будет уходить лучше, если не только заниматься спортом, но и правильно питаться.

Существуют продукты, которые ускоряют потерю веса. В природе есть много трав, которые могут помочь в восстановлении гормонального баланса, улучшении пищеварения и ускорении процесса похудения. Эти травы легко найти в продаже, а также их можно выращивать дома на подоконнике.

Перечная мятаПеречную мяту часто добавляют в различные блюда и напитки, чтобы придать им яркий свежий вкус. Стоит отметить, что перечная маята подавляет аппетит. Поэтому, употребляя маяту, можно насытиться меньшим количеством пищи, что, конечно же, поможет похудеть. К тому же эта трава оказалась эффективным средством от синдрома раздраженного кишечника (СРК).

ОреганоОрегано часто используется при приготовлении пиццы. Добавляют его и для улучшения вкуса горячих бутербродов. Как объяснили эксперты, эта трава влияет на выработку организмом инсулина и на его активность. Исследования показали, что орегано прекрасно подходит для лечения диабета. Также орегано стимулирует выработу желчных соков, улучшая пищеварение.

РозмаринРозмарин богат антиоксиданрами, которые предотвращают повреждения от свободных радикалов и снижают уровень сахара в крови. Также розмарин поддерживает метаболизм, а карнозная кислота, которая присутствует в розмарине, помогает бороться с ожирением.

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ПетрушкаУскоряет сжигание жира петрушка. Она выводит лишнюю жидкость из организма, снимает вздутие живота. В петрушке много клетчатки, поэтому диетологи называют ее идеальной травой для похудения. К тому же масло петрушки снижает уровень сахара в крови и обладает потенциалом для лечения гипергликемии. Таким образом, петрушка отлично подходит для контроля веса, особенно для людей, страдающих диабетом.

Мята колосистаяНормализовать гормональный фон при низком эстрогене поможет мята колосистая. Нормальный гормональный фон важен, поскольку его нарушения нередко провоцируют увеличение веса.

Но не стоит думать, что будет достаточно лишь добавить в рацион эти травы, и процесс похудения пройдет успешно. Диетологи напоминают, что правильное питание будет еще эффективнее, если сочетать его с занятиями спортом.

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