В Новосибирск возвращаются туристы из-за границы, которых изолируют

22 и 23 мая в новосибирский аэропорт Толмачево прилетят три вывозных самолета из стран Юго-Восточной и Средней Азии. Пассажиров направят на изоляцию.Минкомсвязь опубликовала список вывозных рейсов из-за границы в Новосибирск. Согласно сообщению ведомства, в аэропорт Толмачево прибудут около 300 пассажиров.22 мая ожидается рейс SDM6698 Куала-Лумпур (Малайзия) — Пномпень (Камбоджа) — Новосибирск — Москва. В аэропорт Толмачево самолет прибудет около 18:00. В этот же день прибудет вывозной рейс SVR8986 из Бишкека (Киргизия) в 17:00.23 мая в Новосибирск прилетит самолет из Ташкента (Узбекистан). Номер рейса и время уточняется.Пассажиров, прибывших в аэропорт Толмачево, поместят на изоляцию: без признаков респираторных инфекций — на домашний карантин; с симптомами коронавируса — в обсерваторы.Коронавирус в Новосибирске: свежие данные на сегодня, 22.05.2020Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области достигло 1881; среди заболевших – 122 ребёнка.Уже который день подряд сводки регионального оперативного штаба, словно нашатырный спирт, приводят в чувство каждого, кому показалось, что эпидемия коронавируса пошла на спад. 21 мая в Новосибирской области снова выявили 76 случаев заражения и констатировали две смерти пациентов с COVID.

По данным оперативного штаба на 11 утра 21 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Теперь в регионе – 1881 случай заражения COVID-19. Среди больных – 122 ребёнка.Увеличилось за сутки и количество смертей от коронавируса. Медики не смогли спасли ещё двоих человек – в стационаре скончались мужчина 60 лет и 59-летняя женщина.Всего в Новосибирской области зафиксировало 25 летальных исходов пациентов с COVID-19.По данным на утро 21 мая, в отделениях реанимации сегодня находится 71 человек, 18 новосибирцев подключены к аппаратам ИВЛ.Нарушителей режима самоизоляции продолжают штрафовать и принудительно отправлять в обсерваторы. Такая участь постигла и семью из Новосибирска, которая в мае прилетела в Иркутск. Мужчину, женщину и их несовершеннолетнего ребёнка принудительно поместили в обсерватор по решению суда.По прибытии в аэропорт Иркутска новосибирцам вручили постановление о том, что они должны пройти изоляцию в обсерваторе, пока не получат первый отрицательный тест на коронавирус. Однако все трое отказались от добровольной изоляции. Тогда суд вынес решение поместить их в обсерватор.