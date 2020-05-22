Мэр Стамбула открыл городской парк имени Ататюрка

Парк, названный в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, был открыт 19 мая в национальный День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта Турции.

По словам Имамоглу, в парке, расположенном в северной части на европейской стороне Стамбула, и имеющем площадь примерно 920 тыс. квадратных метров, есть три пруда и почти 12 километров тропинок.

«В самом центре города это действительно приятное место с двумя остановками метро на обоих концах», — добавил мэр.

Мэр Имамоглу также отметил, что природный ландшафт местности не пострадал в ходе создания ландшафтного дизайна городского леса.

Duvar отмечает, что все участники мероприятия были в хирургических масках.