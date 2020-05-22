​Казанцы устроили новую массовую вечеринку у речного порта

Минувшей ночью жители Казани устроили новую массовую вечеринку на парковке перед речным портом. Горожане опубликовали фото и видео с места в социальных сетях. Снимки и ролики стали собирать в специальном аккаунте в «Инстаграме».

Один из автомобилистов опубликовал в сети видео с камеры видеорегистратора. Судя по ролику, на парковке собрались не менее 50 автомобилей. «Ночной движ кальянщиков», — сказано в описании к ролику.

На других роликах в сети видно, как водители устраивают дрифт, а люди танцуют на крышах автомобилей. Судя по роликам, в какой-то момент на место приехал полицейский автомобиль.

Это не первая массовая вечеринка, которую казанцы устраивают у речного порта. Ранее водители собрались ночью 17 мая, однако их, как сообщалось, быстро разогнали сотрудники МВД.

Некоторые казанцы ранее писали в социальных сетях, что парковка на улице Девятаева уже давно стала местом сбора водителей — еще до введения ограничений в связи с пандемией коронавируса.