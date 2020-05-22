Штрафы за коронавирус: москвичи жалуются на глобальный сбой приложения мониторинга

Больных отправляют в такси на КТ, а потом выписывают штрафы

В «Блокнот» обратились Анастасия Голова и Григорий Сахаров, которым беспричинно пришли шесть штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве на общую сумму 24 тысячи рублей. В конце апреля супруги заболели коронавирусом и тщательно соблюдали все требования, однако после 10 мая Григорию начали приходить уведомления о штрафах.

Анастасия рассказала, что они так и не смогли узнать, за какие именно нарушения их пытаются оштрафовать: на сайте gosuslugi.ru указана только сумма к оплате. Обращения во все возможные инстанции не принесли никакого результата.

Коронавирусная инфекция началась у супругов в конце апреля как обычная простуда. Анастасия отметила, что начали болеть глаза, а на следующий день — голова. Боль была очень сильная, однако температура не поднималась выше 37 градусов. Супруги уже давно соблюдали режим добровольной самоизоляции и никуда не выходили из дома.

Через 4-5 дней Анастасия почувствовала себя лучше, у нее появилась заложенность носа, она перестала чувствовать запахи. Однако муж почувствовал себя, наоборот, хуже. К симптомам добавился кашель с кровью. Так как высокая температура не поднялась, к супругам приехал участковый врач, а не скорая.

Послушав легкие, врач сказал, что не наблюдает пневмонии и выдал постановление о самоизоляции. Тем не менее, Григорию становилось хуже, в следующий визит врач дала направление на КТ. На резонный вопрос Анастасии, как им добраться до поликлиники, врач ответила, что скорые перегружены, и супругам необходимо заказать пропуск и ехать на такси. Постановление о самоизоляции в данном случае не имеет значение, заверила врач.

Анастасия и Григорий оформили пропуск. Никаких сложностей при этом не возникло, система не выдала ошибки. На следующий день они отправились в поликлинику на такси, где у Григория выявили двустороннюю пневмонию 75%, так называемое КТ-3. С таким диагнозом пациентов срочно госпитализируют, Григория транспортировали в больницу номер 51, где он пробыл со 2 по 9 мая.

В больнице врачи отметили, что Анастасии также необходимо сделать КТ, так как почти наверняка у нее тоже произошли изменения в легких. Вечером Анастасия отвезла вещи мужу в больницу, передала собаку родственникам на случай, если ей тоже понадобится госпитализация. «Я не могла просто оставить собаку дома, ее некому было бы кормить, она бы умерла», — отметила Анастасия.

К счастью, коронавирус протекал у Анастасии в более легкой форме, КТ выявило пневмонию только 25%, с таким диагнозом больные лечатся дома.

9 мая Григория благополучно выписали из больницы и он вернулся домой. Но 10 мая на сайте gosuslugi.ru супруги обнаружили штраф о нарушении самоизоляции. С интервалом в несколько дней штрафы стали сыпаться один за другим, и к 21 мая их сумма составила уже 24 000.

«На сайте указан только номер дела, дата (непонятно какая), сумма и кнопка “оплатить». Даже штрафы ГИБДД можно проверить на сайте, там есть видеофиксация, можно прочитать постановление, нажать кнопку «обжаловать». Здесь мы всего этого лишены”, — отмечает Анастасия.

Супруги пытались дозвониться по всем возможным горячим линиям, но им никто не ответил. Они оставили несколько запросов в главное контрольное управление, обращались в департамент информационных технологий, писали в департамент здравоохраниения г. Москвы и отправили три обращения в правительство Москвы лично Собянину, два обращения в Роспотребнадзор, но пока не получили вменяемого ответа.

«Мы понимаем, что по закону нам могут ответить в течение 30 дней, но та скорость, с которой происходит начисление этих штрафов, она во много раз превышает скорость обработки этих заявлений», — рассказывает Анастасия.

Анастасия отмечает, что некоторое время назад на сайте mos.ru появилась новость, что открылся новый сервис, где можно обжаловать постановления онлайн. «Но на самом деле по ссылке попадаете в ту же самую электронную приемную. Новая ссылка, а сервис старый. Кроме как вопиющим враньем это не назвать. Они выдают старую услугу за какую-то новую благодать», — говорит она.

Анастасия добавляет, что нашумевшая в прессе история про профессора РУДН Ирину Карабулатову, которая получает штрафы, будучи прикованной к кровати, это только капля в море. Супруги имеют не так много подписчиков в соцсетях и не претендуют на звание блогеров, однако у них в комментариях нашлось множество людей, которые рассказали похожие истории.

«На сегодняшний момент этой ситуацией заинтересовалась прокуратура города Москвы, есть много публикаций и выпусков в СМИ. Масштабы бедствия никто не признает, но это глобальный сбой системы, — рассказывает Анастасия и добавляет, что приложение социальный мониторинг состоит буквально из одной кнопки, в нем практически невозможно сделать что-то не так. — Это просто некомпетентность тех кто работает в данной сфере и глобальные ошибки самого приложения. До сих пор наши власти не признают то, что этот глобальный сбой. Единственное, что можно и нужно сделать — просто остановить эти штрафы и отменить те, которые уже были выписаны».

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