В Госдуме предложили продать за рубежом мумию Ленина в «хорошем состоянии»

Россия могла бы продать «мумию» Ленина. С таким предложением выступил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

ldpr.ru

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину „Джоконда“. Мы могли бы продать мумию Ленина. <…>Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — цитирует Жириновского РИА Новости.

Политик уверен — покупатели найдутся, например, в Китае или Вьетнаме. Не исключено, что Ленина захочет приобрести какой-нибудь коммунист. По мнению Жириновского, благодаря такой «сделке» бюджет получит огромные деньги.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову начать работу над законопроектом о захоронении тела Владимира Ленина, пишет ura.ru.

Сама по себе церемония могла бы быть оформлена через проведение референдума или другую «демократическую процедуру».

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.