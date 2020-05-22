Бабкина рассказала о своей работе после лечения от коронавируса

Певица Надежда Бабкина, недавно выздоровевшая после двустороннего воспаления легких, вернулась к съемкам программы «Модный приговор». В студии шоу исполнительница буквально осыпала угрозами соведущего Александра Васильева.Как себя чувствует Надежда Бабкина сегодня, 22.05.2020Историк моды так же совсем недавно прошел успешный курс лечения от пневмонии нового типа, предполагая при этом, что попал в больничную палату именно после контакта с коллегой.Встретившись в студии, знаменитости устроили спор, кто потерял из-за болезни больше килограммов, ожидая, пока костюмеры подберут наряд.После этого Васильев принялся просить у Бабкиной приглашения в ее баню. В ответ певица пообещала устроить модному эксперту «полную жесть», отхлестать его веником и окунуть головой в бочку с водой.

«У меня так еще и бочка, будет одна башка торчать, ты будешь сидеть в бочке и кричать: «Выпустите меня отсюда!» Вот это будет жесть…» — предупредила Бабкина.Однако на этом угрозы не закончились. Артистка продолжила описывать муки, которые предстоит испытать Васильеву.«А потом я на тебя как плесну ушат холодной воды. Орать будешь, как незнамо кто», — сказала она.Что случилось с Надеждой БабкинойНапомним, что в начале апреля появилась информация, что знаменитую певицу госпитализировали в московскую больницу с двусторонней пневмонией. На протяжении месяца, врачи боролись за ее здоровье и не отходили от звезды ни на шаг. Именно их старания в совокупности с сильным организмом Бабкиной позволили преодолеть все невзгоды.