В комитете по образованию девятиклассникам рассказали, как они могут улучшить отметки в аттестате

Начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга Анна Грубская рассказала девятиклассникам, как они могут улучшить итоговую отметку по предмету в аттестате.ОГЭ 2020 — изменения из-за коронавирусаВыступая в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург», она напомнила, что такую возможность ученики имели во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ).«Но и сейчас такая возможность не исключена, несмотря на то, что учащиеся девятых классов в этом году не будут сдавать экзамены из-за распространения коронавируса», — добавила Анна Грубская.

По её словам, Комитет рекомендовал учителям выставлять оценки не только по итогам промежуточной аттестации, но и с учётом отметок за четверть.В 2020 году ОГЭ отменят или нетВыпускные экзамены в 9-х классах отменены. Об этом заявил на совещании с президентом России министр просвещения Сергей Кравцов.Аттестация будет проведена по текущим оценкам. Аналогичным образом пройдёт государственная аттестация в одиннадцатых классах.На том же совещании Владимир Путин заявил, что Единый госэкзамен начнется 29 июня. Его будут сдавать только те, кто намерен поступать в вузы. Аттестаты же выдадут всем выпускникам.