Дочь Заворотнюк рассказала о накопившейся усталости

Дочь актрисы Анастасия Заворотнюк на своей страничке в социальной сети Instagram поделилась способом борьбы с депрессией. Анна Заворотнюк рассказала, как коротает время во время пандемии и чем занимается.Анастасия Заворотнюк: новости на сегодня, 22 мая 2020Девушка написала, что принудительная самоизоляция, резкая смена темпа жизни и ограничения могут вызвать лёгкую форму психического расстройства. Бороться с апатией и плохим настроением нужно занимаясь делами, которые поднимают настроение и приносят удовольствие.Соблюдение дистанции и запреты вызывают чувство ограниченности, обостряют восприятие. По словам Анны, нынешнее время очень подходит, чтобы сделать то, на что всегда не хватало времени и сил. Например, прочитать интересную книгу, уделить внимание близким, провести генеральную уборку или сесть на шпагат. Анна призналась, что старается поддерживать себя в хорошей спортивной форме, но сесть на шпагат у неё не получается, поэтому во время карантина основным её увлечением стала растяжка. Напомним, в день рождения Анастасии Заворотнюк её дочь опубликовала у себя на страничке трогательную фотографию.

Она поделилась совместным снимком и подписала его поздравлением с «Днём Рождения любимой мамочки». Также девушка поделилось отрывком из книги «Окаянные дни» Бунина и пожелала подписчикам скорее преодолеть пандемию, процитировав писателя «Пусть войдет в дом каждого человека радость, счастье и любовь».Как себя чувствует на сегодняшний день Анастасия ЗаворотнюкСемья российской актрисы Анастасии Заворотнюк пытается уберечь знаменитость от коронавируса. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в группе риска из-за наличия онкологического заболевания.Обеспокоенные состоянием актрисы поклонники поинтересовались у ее дочери Анны о том, не повлияет ли на здоровье Анастасии Заворотнюк эпидемия коронавируса, на что девушка ответила, что они активно оберегают актрису от каких-либо заболеваний.»Мы очень надежно ее защищаем», — ответила Анна Заворотнюк.Анастасия Заворотнюк сейчас активно борется с онкологическим заболеванием. Ее близкие стараются не раскрывать всех деталей состояния здоровья артистки. Однако после продолжительного молчания, дочь Заворотнюк стала вновь общаться с пользователями в социальных сетях и изредка отвечать на вопросы о матери. Не так давно Анна призвала бояться своих желаний.