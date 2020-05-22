Стало известно, когда в 2020 году начнут сдавать ЕГЭ

Единый государственный экзамен в России начнут проводить с 29 июня. Сдавать его будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы в этом году. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

Когда будет ЕГЭ в 2020 году

«С учетом устойчивого снижения угрозы коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», — сказал Путин в четверг на совещании по вопросу о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса.

«Школы будут помогать готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», — подчеркнул Путин.

По его словам, зачисление в высшие учебные заведения страны по результатам ЕГЭ начнутся в августе. Тогда же сдать экзамен смогу те выпускники, которые не смогли этого сделать ранее по уважительной причине.

«Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление пройдет в августе», — отметил президент.

Аттестаты будут выданы выпускникам без экзаменов. Такое решение, по словам президента носит временный характер.

Путин также поведал, что ему поступали разные предложения, в том числе об полной отмене ЕГЭ.

«За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, — а их было много, мы об этом знаем хорошо, — все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные и справедливые, на мой взгляд, уже достаточно удобные», — заявил Путин.

Расписание ЕГЭ в 2020 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовил проект расписания Единого государственного экзамен (ЕГЭ) по всем предметам. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Госэкзамены начнутся 29 июня и закончатся к 20 июля. Кроме того, в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. Так, экзамен по русскому языку, который является самым массовым, планируется провести в два дня – 2 и 3 июля. Такая мера позволит избежать скоплений школьников, отметили в Рособрнадзоре.

29 июня выпускники будут сдавать ЕГЭ по литературе, информатике и географии. На 6 июля запланировано проведение экзамена по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по химии и обществознанию, 16 июля – по биологии. В этот же день пройдет письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Устную часть экзамена одиннадцатиклассники будут сдавать 18 и 20 июля.