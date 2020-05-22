Нейтрализован открывший стрельбу на базе ВМС США в Техасе

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Bryan Woolston/Reuters

Нейтрализован неизвестный, открывший стрельбу на морской авиабазе Военно-морских сил США Corpus Christi в штате Техас, сообщает NBC News.

В результате инцидента был ранен один сотрудник сил безопасности. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что на базе Военно-морских сил США Corpus Christi произошла стрельба.

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