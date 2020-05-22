Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса

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Carlos Barria/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен «закрывать» страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.
При этом глава государства отметил, что ему поступают отчеты о вполне высокой вероятности второй волны заболевания.
«Мы потушим огонь, но не станем закрывать страну», – подчеркнул Трамп.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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