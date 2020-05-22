Трамп не носил маску во время посещения завода Ford

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Leah Millis/Reuters
Президент США Дональд Трамп отказался от ношения защитной маски во время посещения завода компании Ford, несмотря на требования закона штата Мичиган и политику компании, сообщает CNBC.
Трамп объяснил свое решение отсутствием необходимости.
«Все сделали тест и я сделал тест [на COVID-19]», – заявил глава государства.
Кроме того, Трамп добавил, что надевал маску в зоне, недоступной для журналистов. При этом он подчеркнул, что «не хотел доставить прессе удовольствия увидеть это».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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