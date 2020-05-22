В Турции продуктовые магазины будут открыты в первый день предстоящего комендантского часа

Людям будет разрешено посещать продуктовый рынок, ближайший к месту их проживания, указывает Duvar.

Напомним, что комендантский час должен начаться в полночь 22 мая и закончиться в полночь 26 мая.

Вместе с тем в МВД заявили, что часы работы продуктовых магазинов будут продлены до 11 часов вечера по местному времени 21 и 22 мая, до комендантского часа.

Как сообщили в министерстве, продуктовые магазины будут закрыты в течение трёх дней с 24 по 26 мая. В течение четырёхдневного комендантского часа будут открыты пекарни и кондитерские. Кондитерским магазинам разрешено осуществлять доставку на дом.

Кроме того, министерство сообщило, что родственникам погибших будет разрешено посетить могилы своих близких в первый день праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).